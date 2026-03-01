ズウォレvsアヤックス スタメン発表
[3.1 オランダ・エールディビジ第25節](FCズウォレ・スタディオン)
※20:15開始
<出場メンバー>
[ズウォレ]
先発
GK 16 T. de Graaff
DF 2 S. Floranus
DF 4 A. MacNulty
DF 6 T. Gooijer
DF 28 S. Graves
MF 8 Z. Buurmeester
MF 25 T. Oosting
MF 30 ライアン・トマス
FW 7 ショラ・ショアタイアー
FW 9 ヨネス・ナムリ
FW 10 コーエン・コストンス
控え
GK 41 D. Verduin
GK 48 L. Bakker
DF 3 O. Aertssen
DF 5 T. Velthuis
DF 42 D. Ruward
MF 18 O. Velanas
MF 20 G. Reiziger
MF 26 J. Pereira da Gama
MF 34 N. Fichtinger
FW 22 カイ・デローイ
FW 29 T. Buitink
監督
Henry van der Vegt
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 10 オスカル・グロフ
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 25 ボウト・ベグホルスト
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 52 P. Reverson
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
MF 28 キアン・フィツジム
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 M. Carrizo
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 19 ドン・コナデュ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
監督
Fred Grim
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります