[3.1 オランダ・エールディビジ第25節](FCズウォレ・スタディオン)

※20:15開始

<出場メンバー>

[ズウォレ]

先発

GK 16 T. de Graaff

DF 2 S. Floranus

DF 4 A. MacNulty

DF 6 T. Gooijer

DF 28 S. Graves

MF 8 Z. Buurmeester

MF 25 T. Oosting

MF 30 ライアン・トマス

FW 7 ショラ・ショアタイアー

FW 9 ヨネス・ナムリ

FW 10 コーエン・コストンス

控え

GK 41 D. Verduin

GK 48 L. Bakker

DF 3 O. Aertssen

DF 5 T. Velthuis

DF 42 D. Ruward

MF 18 O. Velanas

MF 20 G. Reiziger

MF 26 J. Pereira da Gama

MF 34 N. Fichtinger

FW 22 カイ・デローイ

FW 29 T. Buitink

監督

Henry van der Vegt

[アヤックス]

先発

GK 26 M. Paes

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 10 オスカル・グロフ

MF 18 デイビィ・クラーセン

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 25 ボウト・ベグホルスト

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

控え

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

GK 52 P. Reverson

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 30 アーロン・バウマン

DF 32 冨安健洋

MF 28 キアン・フィツジム

MF 48 ショーン・ステュア

FW 7 M. Carrizo

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 19 ドン・コナデュ

FW 23 スティーブン・ベルフハイス

監督

Fred Grim

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります