Ž¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ëŽ£¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤¬µÜÆâÄ£Ä¹´±¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÃæ¿È¡Ú2026Ç¯1·îBEST¡Û
2026Ç¯1·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡Ž¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ëŽ£¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤¬µÜÆâÄ£Ä¹´±¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÃæ¿È
¢§Âè2°Ì¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏŽ¢¿ÍŽ£¤ò±Ó¤ßŽ¤Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏŽ¢º«ÃîŽ£¤ò±Ó¤ó¤À¡Ä²Î²ñ»Ï¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í´ÖÀ¤Î·èÄêÅª°ã¤¤
¢§Âè3°Ì¡¡Ž¢¥×¥ë¥´¥êŽ£¤Ç¤âŽ¢ÊÝ¸±¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤óŽ£¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄŽ¢31²¯±ßº¾¼èŽ£¤òµ¯¤³¤·¤¿¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¼Ò°÷¤Î"¾Ç¤ê"
¢£¹â¤Þ¤ë¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×ÂÔË¾ÏÀ
ºòÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¹Ä¼¼¤ò¤á¤°¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´Ä¹½÷¡¢·ÉµÜ(¤È¤·¤Î¤ß¤ä)¡Ê°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¡ËÅÂ²¼¤Ø¤Î¶¦´¶¤È·É°¦¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ë¤è¤ê¹¤¬¤Ã¤¿»ö¼Â¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£¤³¤ì¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ø¤Î¤´½ÐÀÊ¡¢5ÉÜ¸©¤Ø¤Î¤´Ë¬Ìä¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥é¥ª¥¹¤Ç¹ñÉÐ¤Ë½à¤¸¤¿ÂÔ¶ø¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤´¸øÌ³¤Ë¤è¤ë¹ñÆâ³°¤Ø¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡£
¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÇ®Îõ¤ËÊô·Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ö¤ê¤Ë¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
ÅÂ²¼¤Ï¤É¤Î¤´¸øÌ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆþÇ°¤Ê»öÁ°½àÈ÷¤Î¾å¤ÇÎ×¤Þ¤ì¤ë¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¤½¤Î¾ì¤ËºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤Ê¤µ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÜ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ø¤Î·É°Õ¤È»×¤¤¤ä¤ê¤¬¡¢¤³¤Þ¤«¤Ê½êºî¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤Îµ±¤¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤³¤½¼¡Âå¤ÎÅ·¹Ä¤ËÃ¯¤è¤ê¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤±¿¤¬¡¢°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¡Ö°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¡×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡ÊAPÄÌ¿®2025Ç¯12·î1ÆüÇÛ¿®¤Ê¤É¡Ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñÌ±¤Î´õË¾¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ìÉ×°ìÉØÀ©¤Ê¤Î¤Ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ»ñ³Ê¤ò¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¡×¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÎàÎã¤ò¸«¤Ê¤¤ÉÔ°ÂÄê¤Ç»þÂåºø¸í¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¸½Âå¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÉ×°ìÉØÀ©¤Ç¤â·Ñ¾µ»ñ³Ê¤òÃË·ÏÃË»Ò¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÎã³°Åª¤Ê·¯¼ç¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò½ü¤±¤Ð¿Í¸ý¤¬4Ëü¿Í¼å¤Î¥ß¥Ë¹ñ²È¡¦¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤À¤±¤À¡£
¢£°ìÈÌ»²²ì¤Ç¤â°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î»Ñ¤Ë´¿À¼
¡ØAERA¡Ù¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Î2026Ç¯¡Ï1·î12Æü¹æ¡Ë¤Ï¡Ö¡Ø°¦»ÒÅ·¹Ä¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ ¹â¤Þ¤ëÂÔË¾ÏÀ¡×¤È¤¤¤¦´¬Æ¬ÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤À¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¡Ø°¦»ÒÅ·¹Ä¡ÙÂÔË¾ÏÀ¤¬ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£¸å¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤¬¤´¸øÌ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤é¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤´ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢ÂÔË¾ÏÀ¤Ïº£¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¸½¤Ë1·î2Æü¤Î¡Ö¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¡×¤Ç¤â6Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Í¡¹¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢¤½¤Î¾ì¤Î·²½°¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¤µ¤«¤ó¤Ë¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ¹ÏÂÅÂ¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤é¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤ª¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë·ÉµÜÅÂ²¼¤Ë¡¢¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¼êÀ½¤Î¡È°¦»Ò¤µ¤Þ¤¦¤Á¤ï¡É¤ò¿¶¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£°Õ³°¤À¤Ã¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ19ºÐ¤ÎÀ®Ç¯¼°
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¾¯¤·°Õ³°¤Ê½ÐÍè»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï½©¼ÄµÜ²È¤Î¤´Ä¹ÃË¡¢Íª¿Î¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Î¤´À®Ç¯¼°¤¬19ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éµó¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£
²þ¤á¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ì±Ë¡¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬18ºÐ¤ÇÀ®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¹Ä¼¼¤ÏÌ±´Ö°Ê¾å¤Ëµ·¼°¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Íª¿ÎÅÂ²¼¤¬À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿18ºÐ¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤´À®Ç¯¼°¤òµó¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´Ý1Ç¯´ÖÃÙ¤é¤»¤Æ¡¢19ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ÎÅöÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£18ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤¬¼õ¸³´ü¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÍâÇ¯¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç±ä´ü¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤´À®Ç¯¼°¤ò±ä´ü¤·¤¿»öÎã¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨±ä´ü¤·¤Æ¤â¤´À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦1ºÐ¤´Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç±ä¤Ð¤·¤¿Á°Îã¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë°ÛÎã¤Î¤Ê¤µ¤ê¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²¿¸Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¤È¡ÈÄ¾·Ï¡É¤Î¹ÄÂÀ»Ò¡¦¹ÄÂÀÂ¹¤À¤±¤¬18ºÐ¤ÇÀ®Ç¯¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÂè22¾ò¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Ï¡ÈËµ·Ï¡É¤ÎµÜ²È¤È¤·¤Æ18ºÐ¤Ç¤Î¤´À®Ç¯¼°¤ò¹µ¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈÇÒ»¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤«¡£
¢£¡ÖµÜ²È¹Ô»ö¤òµÜÅÂ¤Ç³«¤¯¤³¤È¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤´À®Ç¯¼°¤Î»þ´ü¤òÃÙ¤é¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦½Ë±ã¤ò¡¢µÜÅÂ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤ÆÌ±´Ö¤Î»ÜÀß¤ò»È¤ï¤ì¤¿»ö¼Â¤È¤â¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê½Å¤Ê¤ë¡£
Ä¾·Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃË½÷¤ÎÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¯µÜÅÂ¤Ç½Ë±ã¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¹ÀµÜ(¤Ò¤í¤Î¤ß¤ä)ÅÂ²¼¡ÊÅ·¹ÄÊÅ²¼¡Ë¡¢ÎéµÜ(¤¢¤ä¤Î¤ß¤ä)ÅÂ²¼¡Ê½©¼ÄµÜÅÂ²¼¡Ë¡¢µªµÜ(¤Î¤ê¤Î¤ß¤ä)ÅÂ²¼¡Ê¹õÅÄÀ¶»Ò(¤µ¤ä¤³)¤µ¤Þ¡Ë¤Î¼ÂÎã¤¬¤¢¤ë¡£
Ä¾·Ï¤Î¹Ä½÷¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë·ÉµÜÅÂ²¼¤â¡¢Á°ÎãÄÌ¤êµÜÅÂ¤Ç½Ë±ã¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡£
Íª¿ÎÅÂ²¼¤Î¤´À®Ç¯¼°¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦½Ë±ã¤¬Ì±´Ö»ÜÀß¡ÊÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¡¢ÌÀ¼£µÇ°´Û¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜÆâÄ£¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊËèÆü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Î2025Ç¯¡Ï7·î29Æü¸ø³«¡Ë¡£
¡ÖµÜÅÂ¤ÏÅ·¹Ä¤Î½ô¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢µÜ²È¹Ô»ö¤òµÜÅÂ¤Ç³«¤¯¤³¤È¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¢£¡ÖÄë²¦³Ø¡×ÉÔºß¤ÎÍýÍ³
¹Ä¼¼¤Ç¤Ï¡¢Å·¹Ä¤´¼«¿È¤È¿Æ»Ò¤Î·ì±ï¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄ¾·Ï¡ÊÆâÄî¡Ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÊ¬¤«¤ì¤¿Ëµ·Ï¡ÊµÜ²È¡Ë¤È¤Î¶èÊÌ¤¬¡¢Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¹Ä»Ì¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤´¼«¿È¤â¡¢¡ÖÄ¾·ÏÍ¥Àè¡×¤Î¤ª¹Í¤¨¤ò¤ª»ý¤Á¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤´À®Ç¯¼°¤Î»þ´ü¤ò¤¢¤¨¤ÆÃÙ¤é¤»¡¢Ì±´Ö»ÜÀß¤Ç¤Î½Ë±ã¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤ÏÍª¿ÎÅÂ²¼¤Î¤´ÍÜ°é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±»ÐµÜ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¡¢¤³¤È¤µ¤é¡ÖÄë²¦³Ø¡×¡Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¬À¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶µ°é¡Ë¤ò¼ø¤±¤è¤¦¤È¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¶µ°é¤ËÇ®¿´¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾·Ï¤ÈËµ·Ï¤Î¶èÊÌ¤ò½Å¤ó¤¸¤é¤ì¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¸½¤Ë·ÉµÜÅÂ²¼¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë°Ê¾å¡¢¹Ä°Ì¤ÏÄ¾·Ï¤Ë¤è¤ë·Ñ¾µ¤³¤½¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤´¼«¿È¤ÎÌÀ³Î¤Ê¤ª¹Í¤¨¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¡ÈËµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¡É¤ÏÁêÂÐÅª¡¦»ÃÄêÅª
¡Ö¹Ä»Ì¡×¤È¤¤¤¦¤ªÎ©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤â°ìÉô¤Ë¸í²ò¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¾¯¤·À°Íý¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤Þ¤ºÄ¾·Ï¤Î¡Ö¹ÄÂÀ»Ò¡×¡Ê¹Ä»Ì¤Ç¤¢¤ë¹Ä»Ò¡Ë¤ä¡Ö¹ÄÂÀÂ¹¡×¡Ê¹Ä»Ì¤Ç¤¢¤ë¹ÄÂ¹¡Ë¤ÏËµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¤È°Û¤Ê¤ë¡£¤É¤¦°Û¤Ê¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼¡Âå¤ÎÅ·¹Ä¤È¤·¤ÆÂ¨°Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤ªÎ©¾ì¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ëµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤¬Âè1°Ì¤È¤¤¤¦¡¢ÁêÂÐÅª¡¦»ÃÄêÅª¤Ê¤ªÎ©¾ì¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¾ò·ï¤ÎÊÑ¹¹¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î½ç°Ì¤¬Âè2°Ì°Ê²¼¤Ë²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¾å¹ÄÊÅ²¼¤¬¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ËÃË»Ò¤¬¤ª¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¤¹¤°²¼¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëÃáÉãµÜ¤¬¹Ä»Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾å¹ÄÊÅ²¼¤¬¹ÄÂÀ»Ò¤È¤·¤Æ¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë½ç°Ì¤ÏÂè2°Ì¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¹Ä»Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¡Ê¤½¤Î¸å¡¢ÃáÉãµÜ¤Î¤´Â¸Ì¿Ãæ¤Ë¾å¹ÄÊÅ²¼¤ÎÄï¤Î¾ïÎ¦µÜÅÂ²¼¤¬¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç½ç°Ì¤ÏÂè3°Ì¤Ë¡Ë¡£
¤³¤ì¤Ïº£¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤¬¹Ä»Ì¤Ç¤¢¤é¤ì¤ë¤Î¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¹Ä¼¼ÅµÈÏÆÃÎãË¡¤Ë½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤ËÄê¤á¤ë»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÎã¤Ë¤è¤ë¡×¡ÊÂè5¾ò¡Ë¤È¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¾òÊ¸¤ËÌÀµ¤¹¤ëÄÌ¤ê¡¢ÅµÈÏ¤Îµ¬Äê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤òÀ¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ë½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Ëµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¤ÎÁêÂÐÅª¡¦»ÃÄêÅª¤Ê¤ªÎ©¾ì¤ËËÜ¼ÁÅª¤ÊÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤À¤Ã¤¿¡ÖÎ©¹Ä»Ì¤ÎÎé¡×
À¯ÉÜ¤ÏÌµÍý¤ä¤ê¡ÖÎ©¹Ä»Ì¤ÎÎé¡×¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Îµ·¼°¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¡ÖÆâ³Õ¤Î½õ¸À¤È¾µÇ§¡×¤Ë¤è¤ë¡È¹ñ»ö¹Ô°Ù¡É¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤¬¤¢¤¿¤«¤â¼¡Âå¤ÎÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¹ñÌ±¤ËÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Î¤â¤¯¤í¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ïµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾ÝÁàºî¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤òÇ§¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ë¾¤àº¬ËÜÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¤Ð¤é¤¯Éõ¤¸¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¤³¤Îµ·¼°¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤¬¡ÈËµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¡É¤È¤¤¤¦ÁêÂÐÅª¡¦»ÃÄêÅª¤Ê¤ªÎ©¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë´ûÄê¤Î»ö¼Â¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë°ÕÌ£¤·¤«»ý¤ÁÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÌÀ¼£·ûË¡¤Î¤â¤È¤Ç¤â¡¢Ëµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¹ÄÂÀ»Ò¤Î»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÎ©ÂÀ»Ò¤ÎÎé¡×¤Î¤è¤¦¤Êµ·¼°¤Ï¡È¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÈþÇ»ÉôÃ£µÈ¡Ø·ûË¡»£Í× ²þÄûÂè5ÈÇ¡Ù¡Ë¡£
¢£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÎÂ¨°Ì¼Âà¤Ï²ÄÇ½
¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Î¤´Ç¯Îð¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤è¤ê¤ï¤º¤«5ºÐ¤ª¼ã¤¤¤À¤±¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤´¹âÎð¤òÍýÍ³¤È¤·¤ÆÂà°Ì¤µ¤ì¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤â¤«¤Ê¤ê¤´¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤«¤éÂ¨°Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÌµÍý¤À¤·¡¢ÅÂ²¼¤´¼«¿È¤â¤´¹âÎð¤Ç¤ÎÂ¨°Ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î¤ª¹Í¤¨¤ò¡¢¤¹¤Ç¤ËÏ³¤é¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡£Â¨°Ì¤Î¼Âà¤ÏÀ©ÅÙ¾å¡¢¤â¤Á¤í¤ó²ÄÇ½¤À¡Ê¹Ä¼¼ÅµÈÏÂè3¾ò¡¢±àÉô°ïÉ×¡Ø¹Ä¼¼Ë¡³µÏÀ¡Ù¡Ë¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤·º£¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç½ø¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÄ¾¤Á¤ËÍª¿ÎÅÂ²¼¤¬Â¨°Ì¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡ÖÅ·¹Ä¡×¤È¤¤¤¦¤ªÎ©¾ì¤ÎÊý¤«¤é¿È¶á¤Ë´¶²½¡¦·°Æ«¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¹ÄÂ²¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ä°Ì¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Å·¹Ä¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ä¹Ä¼¼¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀº¿À¤¬¤Ä¤Ä¤¬¤Ê¤¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤«¡£
¢£µÜ¹æ¤ÏËµ·Ï¤Î¤·¤ë¤·
¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤¬Æ±¤¸¤¯Âè1°Ì¤Ç¤â¡¢¼¡Âå¤ÎÅ·¹Ä¤È¤·¤ÆÂ¨°Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢·èÄêÅª¤À¡£¤½¤Î°ã¤¤¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤ÈËµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¤Î´Ö¤Ë¡¢·É°Õ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤äÂÔ¶ø¤Î·Ú½Å¤Ë¤âº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¹ÄÂÀ»Ò¤Ê¤é¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÏÅ·¹Ä¤Î¡Ö¸æ½ê(¤´¤·¤ç)¡×¤Ë½à¤¸¤Æ¡ÖÅìµÜ(¤È¤¦¤°¤¦)¸æ½ê¡×¤È¸Æ¤Ö¡£³°½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢Å·¹Ä¤Î¡Ö¹Ô¹¬(¤®¤ç¤¦¤³¤¦)¡×¤Ë¼¡¤°·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¹Ô·¼(¤®¤ç¤¦¤±¤¤)¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆËµ·Ï¤Î¹Ä»Ì¤Î½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¹ÄÂ²Êý¤Î¾ì¹ç¤Ë¡û¡ûµÜÅ¡(¤ß¤ä¤Æ¤¤)¤È¸Æ¤Ö¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö½©¼ÄµÜÅ¡¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢³°½Ð¤â¤Û¤«¤Î¹ÄÂ²Êý¤ÈÆ±¤¸¡Ö¤ªÀ®¤ê¡×¡£
·Ù±Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤Ê¤é¹ÄµÜ·Ù»¡ËÜÉô¤ËÆÈÎ©¤ÎÀìÍÑÉô½ð¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£
²¿¤è¤ê½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ëµ·Ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ö½©¼ÄµÜ¡×¤È¤¤¤¦µÜ¹æ¤ò¡¢¤´¼«¿È¤Î´õË¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ë°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤Ø¤Î¸æÂåÂØ¤ï¤ê¤ÎºÝ¤Ë¡¢½©¼ÄµÜ¤È¤¤¤¦µÜ¹æ¤òÇÑ¤·¤ÆÆâÄî¤Ë²Ã¤ï¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¡£
½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤´ËÜ¿Í¤¬¡¢¼«¤é¤ÎËµ·Ï¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¿¼¤¯¼«³Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¢£µÜÆâÄ£¤Î¿·µìÄ¹´±¤Î¡È¶ì¸À¡É
¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢µÜÆâÄ£¤ÎÄ¹´±¤Î¸òÂå¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¿·µìÄ¹´±¤ÎÈ¯¸À¤À¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡Î2025Ç¯¡Ï12·î25Æü¡Ë¡£2¿Í¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ä¹ÄÂ²¿ô¸º¾¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ë¹ñ²ñ¤Ç¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£¤Î¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
À¾Â¼ÂÙÉ§¡¦Á°Ä¹´±¤ÎÈ¯¸À¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¼¡¤Î²Õ½ê¤À¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿°Æ¤òÀ§Èó¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¤«¤Ê¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤À¡£¤³¤³¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿°Æ¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
À¯ÉÜ¤Ï¹ÄÂ²¿ô¤Î¸º¾¯ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡·ÉµÜÅÂ²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌ¤º§¤Î½÷À¹ÄÂ²¤¬º§°ù¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤È¡¢¢Å·¹Ä¤«¤é¤ÎÃË·Ï·ì±ï¤¬±ó¤¯¡¢ÈïÀêÎÎ²¼¤Ë¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¤¤ï¤æ¤ëµìµÜ²È·Ï¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²ìÍÛ²È¡¦µ×íî²È¡¦Åìµ×íî²È¡¦ÃÝÅÄ²È¤Î4²È¤Î»ÒÂ¹ÃËÀ¤ò¡¢ÍÜ»Ò±ïÁÈ¤È¤¤¤¦Ë¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤À¤±¤Ç¿·¤·¤¯¹ÄÂ²¤Ë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¢¤ÏºòÆü¤Þ¤ÇÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì±´Ö¤ÎÃËÀ¤¬¡¢½÷À¹ÄÂ²¤È¤Î¿´¾ðÅª¡¦À¸Ì¿Åª¤Ê·ë¹ç¤Ç¤¢¤ë¤´º§°ù¤â²ð¤µ¤º¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÍðË½¤Ê¥×¥é¥ó¤À¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤«¤É¤¦¤«¡£¤«¤Ê¤êµ¿Ìä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤«¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µÜÆâÄ£¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¤â¤Ë¡¥×¥é¥ó¤ÎÂ®¤ä¤«¤Ê¼Â¸½¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¢£¡Ö°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê
¹õÅÄÉð°ìÏº¡¦¸½Ä¹´±¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤Ï¼¡¤ÎÉôÊ¬¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ê1¡Ë°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤È¡Ê2¡Ë¹ÄÂ²¿ô¤Î¸º¾¯¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤¤¤¦¡È2¤Ä¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÌÀ³Î¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÀè¤Î¡¢¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¡Ê2¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡ÈÌÜÀè¤À¤±¡É¤Î¼êÅö¤Æ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ä¼¼¤ò¤ª»Ù¤¨¤¹¤Ù¤¿¦ÀÕ¤òÉé¤¦µÜÆâÄ£¤Ï¡¢¤è¤ê½ÅÍ×¤«¤Äº¬ËÜÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡Ê1¡Ë°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¦¼¼ÉÔºß¤Î°ìÉ×°ìÉØÀ©¤Ê¤Î¤ËÃË·ÏÃË»Ò¸ÂÄê¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¡Ö½÷·ÏÅ·¹Ä¡×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤¬ÉÔ²ÄÈò¤È¤Ê¤ë¡£
¢£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ø¤Î´üÂÔ
¹õÅÄÄ¹´±¤ÎÈ¯¸ÀÃæ¤Ë¤Ï¡Öº£¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¸øÅª¤Ê¤´³èÆ°¤òÃ´¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Ê¤¿¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Íª¿ÎÅÂ²¼¤ÏÌÜ²¼¡¢Âç³ØÀ¸¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡Ö³Ø¶ÈÍ¥Àè¡×¤È¤¤¤¦À©Ìó¤¬¤ª¤¢¤ê¤À¡£¤À¤«¤é¡¢º£¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ë¸øÅª¤Ê³èÆ°¤òÃ´¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯½©¼ÄµÜ²È¤Î¤´¼¡½÷¡¢²Â»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤â¤ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï·ÉµÜÅÂ²¼¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤´°Õ¸þ
°Ê¾å¤ÎµÜÆâÄ£¿·µìÄ¹´±¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬·è¤·¤ÆÄ¹´±ËÜ¿Í¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢Ã±¤ËÌò½ê¤È¤·¤Æ¤ÎµÜÆâÄ£¤Î¸«²ò¤Ê¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ûË¡¾å¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¹ñÀ¯¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¹Ä¼¼¤ò¤á¤°¤ëº£¤ÎÀ©ÅÙ¤Î½ÅÂç¤ÊÌ·½âÅÀ¤Ï¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤é¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ñ²ñ¤ÎµÄ·è¤Ë¤è¤ëË¡Î§¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñÀ¯»ö¹à¤È¤µ¤ì¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Ï¤É¤Ê¤¿¤â¡¢¤½¤Î²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÈ¯¸À¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬²þ¤á¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤¬Åö»ö¼Ô¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÌµ»ë¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¿ÍÆ»¾å¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄêÀ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤êÅö»ö¼Ô¤Î¤´°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤´È¯¸À¤¬À©Ìó¤µ¤ì¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤ª¹Í¤¨¤òÂåÊÛ¤¹¤Ù¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬µÜÆâÄ£Ä¹´±¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ë°úÍÑ¤·¤¿È¯¸À¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤Ù¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£
¢£¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¡×¤Ï
Ì¤º§¤Î½÷À¹ÄÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤ò¤á¤°¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤´°Õ¸þ¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë·ÉµÜÅÂ²¼¤´ËÜ¿Í¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤â¿¿·õ¤Ëµâ¤ß¼è¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µ¿¤¦Í¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·ÉµÜÅÂ²¼¤´¼«¿È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤´º§°ù¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ì¤ë¤´³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¡¢¤ÈÇÒ»¡¤Ç¤¤ë¡£
¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤´¸øÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤ëÅÂ²¼¤Î¤ª»Ñ¤«¤é¤â¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¤ªÌ³¤á¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤ªµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ëÊ¸Ì®¤Ç¡Ö·ÉµÜÅÂ²¼¤´ËÜ¿Í¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤¹¤ë¸ÀÀâ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Á¤é¤Ã¤È¼ª¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÀµÏÀ¤Î¤è¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤ëÅö¿Í¤¬¡¢´Î¿´¤Ê·ÉµÜÅÂ²¼¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¿¿Ùõ¤ËÇÒ»¡¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂÖÅÙ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¡£
¢£Î¾ÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±·Ñ¤°
¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ë·ÉµÜÅÂ²¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢°ìÉô¤«¤é¡Ö¿Íµ¤¤À¤±¤Ç¼¡¤ÎÅ·¹Ä¤ò·è¤á¤Æ¤è¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤â¿Íµ¤¡È¤À¤±¡É¤Ç·è¤á¤Æ¤è¤¤¡¢¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢¤½¤ÎÊý¤³¤½¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÎ¾ÊÅ²¼¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ä¤ª¹Í¤¨¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö½÷À¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÍýÍ³¤Ç¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î¥é¥¤¥ó¤«¤é¤¢¤é¤«¤¸¤áÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
·ÉµÜÅÂ²¼¤Ø¤Î¶¦´¶¤È·É°¦¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°¦¾ðË¤«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÅÂ²¼¤³¤½¤¬¡¢¡Ö¹ñÌ±¤È¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ä¼¼¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀº¿À¤ò¼¡Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤°¤Î¤ËºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¹Ä°Ì¤¬¡ÖÀ¤½±¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ìÅý¤Î·Ñ¾µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÀº¿À¤Î¼õ¤±·Ñ¤®¤³¤½¤¬³Ë¿´¤À¤í¤¦¡£¡Ö¹ñÌ±Åý¹ç¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤â¡¢¹ñÌ±¤«¤éÉý¹¤¯¶¦´¶¤È·É°¦¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½¸¤á¤Æ¤³¤½¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤ò½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ë
----------
¹â¿¹ ÌÀÄ¼¡Ê¤¿¤«¤â¤ê¡¦¤¢¤¤Î¤ê¡Ë
¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¹Ä¼¼¸¦µæ¼Ô
1957Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹ñ³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡¢Æ±Âç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀ¡£¹Ä°Ì·Ñ¾µµ·Îé¤Î¸¦µæ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢ÆüËÜ»ËÁ´ÂÎ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¸½Âå¤ÎÌäÂê¤Ë¤âÈ¯¸À¡£¡Ø¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ¡Ù¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë±þ¤¸¤ë¡£Âó¿£Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜÊ¸²½Áí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½¡£¿ÀÆ»½¡¶µ³Ø²ñÍý»ö¡£¹ñ³Ø±¡Âç³Ø¹Ö»Õ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡×¤ÎÀ®Î©¡Ù¡ØÅ·¹Ä¡ÖÀ¸Á°Âà°Ì¡×¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ØÆüËÜ¤Î10ÂçÅ·¹Ä¡Ù¡ØÎòÂåÅ·¹Ä¼Åµ¡Ù¤Ê¤É¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÖÌÀ²÷¡ª ¹â¿¹·¿Ï¿¡×
----------
¡Ê¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¢¹Ä¼¼¸¦µæ¼Ô ¹â¿¹ ÌÀÄ¼¡Ë