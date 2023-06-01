【超合金魂 GX-118 VOLTES V】 2月28日 発売 価格：55,000円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「超合金魂 GX-118 VOLTES V」を2月28日に発売する。価格は55,000円。

本商品はアニメ「超電磁マシーンボルテスV」を元にフィリピンで実写映像化した「ボルテスV レガシー」に登場する巨大ロボ「ボルテスV」を超合金魂シリーズで立体化したもの。

「ボルテスV」のハイディテールな造形を表現しつつ、変形・合体機構も再現。「ボルトクルーザー」、「ボルトランダー」のキャノピーは反転式で交換することなくシャッターの有無を再現できる。劇中ではCGで大きく展開する「ボルトボンバー」も独自の変形ギミックにより、強度を保ちつつ、ボルトクルーザーとの合体を実現している。

「ボルトボンバー」で展開する拳は武器持ち用の穴が用意されている。また、専用パーツを使用することで「重戦車モード」にも変形可能となっている。

「天空剣」は迫力のあるサイズで造形されており、通常の武器持ち手左右に加え、剣を下向きに構えるポーズができる角度のついた手首パーツも左右ともに付属する。天空剣を大上段で構えたポーズも肩の可動機構によって表現できる。

「超電磁ストリング」はベンダブル素材を使用し、本体と合わせてしなやかな攻撃アクションが可能で、先端を交換することにより「超電磁ゴマ」を繰り出しているシーンにも対応している。

「超合金魂 GX-118 VOLTES V」

サイズ：全高 約240mm

材質：ダイキャスト、ABS、PVC製

【セット内容】

・ボルトクルーザー

・ボルトボンバー

・ボルトパンザー

・ボルトフリゲート

・ボルトランダー

・交換用手首パーツ左右各4種

・天空剣

・超電磁ゴマ×2

・超電磁ストリングパーツ一式×2

・ボルテスバズーカ用パーツ

・重戦車形態用パーツ一式

・台座一式

(C) T & TPI

※発売日は流通により前後する場合があります。