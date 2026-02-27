ついに発売！ 最安モデルとは？

トヨタは2026年2月25日、「bZ4X」に続く新たな電気自動車「bZ4Xツーリング」を発表し、同日に発売しました。

bZ4Xの魅力を継承しながら、ラゲッジスペースにゆとりを持たせ、アウトドアをはじめとする多様なシーンで使いやすい仕様としています。

【画像】超カッコいい！ これが“1番安い”トヨタ新型「ステーションワゴンSUV」です！（30枚以上）

そんな新型bZ4Xツーリングの中で、最も手頃な価格で購入できるエントリーモデルとは、どのようなモデルなのでしょうか。

bZ4Xは、トヨタ初の量産型電気自動車として2022年5月に発売されました。スバルとの共同開発によるEV専用プラットフォーム「e-TNGA」を、トヨタ車として初めて採用したSUVです。

2025年10月の一部改良では、航続距離の向上や急速充電時間の短縮など、電気自動車としての利便性を大幅に高めるアップデートが行われました。

一方、bZ4Xツーリングは、そのbZ4Xをベースとしたステーションワゴンタイプの新型車です。2025年5月に世界初公開され、日本への導入が待ち望まれていました。

ラインナップは、bZ4XツーリングFWD（前輪駆動）モデルと4WDモデルの2種類。最も価格が安いモデルは「Z（FWD）」です。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベースは2850mm。bZ4Xと比べて全長が140mm延長されています。

SUVとステーションワゴンの要素を融合させた流麗なシルエットを採用し、フロントにはトヨタ車の象徴的なデザインである「ハンマーヘッドフェイス」を取り入れています。

前後のスキッドプレートやブラック塗装の18インチアルミホイール、大型ルーフレールを装着し、ギア感を強調したデザインとしています。

横一文字のリアコンビネーションランプは、力強く先進的な印象を与えます。ボディカラーは、モノトーンとツートーンを合わせて全5色から選択可能です。

内装は2列5人乗りで、高さを抑えた水平基調のインストルメントパネルデザインを採用。bZ4Xと同様、14インチの大型センターディスプレイを装備しています。

シート素材には合成皮革を採用。内装色は標準のブラックに加え、アウトドアシーンに映えるカーキをオプションで用意しています。

運転席・助手席にはシートヒーターとシートベンチレーション、パワーシートを装備し、後席にもシートヒーターを備えるなど、快適装備が充実しています。

さらに、大型パノラマムーンルーフを全車に標準装備しており、開放感のあるドライブを楽しめます。

bZ4Xよりリアオーバーハングを延長したことで、後席の足元空間にゆとりを確保。ラゲッジスペースは約1.4倍に拡大され、荷室容量は619リットルの大容量を実現しています。

リアシートを格納して2人乗車とした場合は、最大1240リットルまで拡大可能です。レジャーやアウトドアで大いに活躍するでしょう。

安全面では、最新の予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を標準装備。渋滞時支援や駐車操作支援機能を含む「トヨタチームメイト」も全車に標準搭載されています。

FWDモデルと4WDモデルの主な違いは、パワートレインと航続距離にあります。フロントモーターの最高出力は167kW（227PS）、最大トルクは268Nmです。

リチウムイオンバッテリー容量は74.69kWhで全車共通。航続距離はWLTCモードで734kmと、4WDモデルの690kmを上回ります。

充電は最大150kWの急速充電に対応。また、バッテリーの温度を事前に最適化する「プレコンディショニング」機能により、寒冷地での急速充電性能も向上しています。

外気温マイナス10度の厳しい環境下でも、約10％から約80％まで最短約28分で急速充電が可能としています。

なお、価格（消費税込み）は575万円で、最上級モデル「Z（4WD）」との価格差は65万円です。