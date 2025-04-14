26日に70歳の誕生日を迎えた桑田佳祐が約3年半ぶりとなる全国ツアーを開催する。7月にスタートし、9月まで全国10カ所で22公演を行う。開催に先駆けて4月に新曲を発表することも決まった。「もう一度人生のスタートラインに立って、女も男もコキまくろうではありませんか！！」と決意を示した。

真夏の古希の挑戦だ。テーマは「NEW 70’S ここからが始まりでしょう」。7月8、9日に昨年のサザンのツアー幕開けと同じ石川県産業展示館4号館から始まり、9月9、11、12日の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナまで全国各地を巡る。11年に食道がんから復帰後初のステージとなった宮城や、ソロやサザンとしても初めてとなる熊本など被災地も開催地となっている。

「国内外を問わず諸先輩方の活躍には勇気づけられる日々であり、一昔前の70代とは感覚もだいぶ変わってきたのではないかなと感じています」。昨年大みそかのNHK紅白歌合戦には、矢沢永吉（76）や松任谷由実（72）ら古希を超えたベテラン勢が多く顔をそろえた。その姿が桑田の刺激になっているようだ。

4月3日には22年以来、約3年半ぶりの新曲「人誑し/ひとたらし」を配信リリースする。高揚感をあおるようなビートに、かつてのグループサウンズを想起させるノスタルジックな雰囲気が特徴だ。6月24日にはソロ曲としては16年以来10年ぶりとなるCDシングル化。また、今夏に歌詞集が講談社から発売されることも決定した。

「今や“人生100年時代”と言われます。さあさあ皆さま、ご一緒に人生を謳歌（おうか）しようではありませんか！！120歳まであと50年！！」と気勢を上げた桑田。70歳から、新たな旅が始まる。

【桑田佳祐コメント】

2026年2月26日、私、桑田佳祐は古希を迎えました。

長きにわたり支えてくださった皆さまのおかげで、この年になっても、音楽活動を続けられる喜び、そして幸せをしかとかみ締めております。皆さまには心より感謝申し上げます。

思えば私も、いろんなモノをコキすぎてまいりました。調子をコイてばかりの人生だったし、いくつになってもバカをやめられずにおります。コンプライアンスが厳しい今の時代では、やることなすことアウトなことも多く、今の若者たちの勤勉さには頭が下がります。

「もう」とか「まだまだ」ではありません。むしろ「ここから」が始まりだと思う次第です。手始めに心血を注いで、新曲を制作させていただきました。夏には全国行脚もさせていただきます。

《元気な「諸先輩方」》古希を迎えても精力的な活動を続けている歌手は多数いる。昨年のサザンのツアーで、桑田が「まだまだ上がいるからやめられません」とトークで引き合いに出したTHE ALFEEは全員71歳。春と秋の全国ツアーを毎年開催。4月17日にはグループとして前人未到の公演回数3000本に到達する。矢沢は昨年11月に日本人最年長となる76歳2カ月での東京ドーム単独公演を敢行し、その後は30万人を動員した全国ツアーも行った。小田和正（78）も自身が持つ最年長アリーナツアー記録を78歳0カ月11日に伸ばしている。