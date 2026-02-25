¡ØÁêËÀseason24¡ÙÂè17ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡£Ï¢ºÜ¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤êÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¸¶ºî¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦µþ¤È·°¤Ï¡Ä¡ã¥Í¥¿¤Ð¤ì¤¢¤ê¡ä
¿åÃ«Ë¤µ¤ó¼ç±é¤Î¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀseason24¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢¿åÍË¸á¸å£¹»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè17ÏÃ¡ÖØ¨¤Î²ê¡×¤¬2·î25Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¥²¥¹¥È½Ð±é¤Ï¡¢¥ª¥é¥¥ª¤µ¤ó¡¢Ê¡ËÜ¿°ì¤µ¤ó¡£
¡ÖÁêËÀ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ïº£Ç¯ÃÂÀ¸25¼þÇ¯¡£¿åÃ«Ë¤µ¤ó±é¤¸¤ë¿ù²¼±¦µþ¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¤µ¤ó±é¤¸¤ëµµ»³·°¤Î²«¶â¥³¥ó¥Ó¤ÏÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡ö°Ê²¼¡¢2·î25ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âè17ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è¸¶ºî¼Ô¤ÎÄ¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿µµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Îµ¢Ï©¡¢Æ¬Éô¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢°Õ¼±¤ò¼º¤¦¡£
¸½¾ì¤ò¸«¤¿¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«Ë¡Ë¤Ï¸Î°Õ¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£¸¶ºî¼Ô¤Î»à¤â´Þ¤áÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ê¡ØÁêËÀ season24¡Ù¡¿(c)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
¸Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ï¢ºÜ¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤êÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÂÇ¿Ç¤·¤¿ÊÔ½¸Ä¹¤ÏÎ¢É½¤¬·ã¤·¤¤¤ÈÉ¾È½¤Î¿ÍÊª¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ºî²èÃ´Åö¤ÎÌÀÃÒÁýÉ×¡ÊÊ¡ËÜ¿°ì¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸Î¿Í¤ÈÙæ¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥ê¥Ð¥¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÇÊª¤ä°ä½ñ¤ÏËÜ¿Í¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÉÔµ¤Ì£¤Ê±Æ¤¬
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ãøºî¸¢¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶ºî¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬¡£
Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤ÎÅòÅÄ·½°ì¡Ê¥ª¥é¥¥ª¡Ë¤Ë»ö¾ð¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸¶ºî¼Ô¤ò¤½¤Î¿ÍÊª¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢Ï¢ºÜ¤òÂ³¤±¤ëÏÃ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿±¦µþ¤È·°¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¡È¤¢¤ë»ö·ï¡É¤ËÁø¶ø¡£
ÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê±Æ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£