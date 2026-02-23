ソシャゲ課金で87万円!? 家庭を蔑ろにする「ゲーム依存夫」の生態【離婚カウンセラーインタビュー】
「ゲーム依存症」に陥った夫と、それに振り回される家族の姿を描いた物語『子どもの命よりソシャゲが大事ですか？』（aco：原作、茅野：漫画/KADOKAWA）。
妻・清美を悩ませているのは、家事も育児もせず、ソシャゲに夢中になる夫・達也の存在だ。夫は、娘のための大切な貯金から87万円もゲームに課金していた。どんなにスマホから引きはがそうと苦心しても、夫は嘘に嘘を重ねてゲームの世界にのめり込んでいってしまう。
※『子どもの命よりソシャゲが大事ですか？』のエピソードをもとにインタビューを行っています。依存症についての詳細は専門機関などにご確認ください。
――小泉さんは「家族のためのADRセンター」の代表を務め、離婚に悩む方々へのカウンセリングや協議のサポートに尽力されています。まずは、ADRという仕組みについてお聞かせください。
小泉道子さん（以下、小泉）：ADRは、「当事者同士での対話は限界だが、弁護士を立てて法廷で争うことは避けたい」と考える方にとって、非常に使い勝手の良い制度です。
私が設立した「家族のためのADRセンター」は、本格的な手続きの前段階からサポートを行う民間調停機関です。現在、当センターには年間700件から800件にのぼる相談が寄せられています。
――本作には、月に87万円という大金をソシャゲへ課金していた夫が登場します。妻は「それって普通の感覚なの？」と疑問を抱いていますが、専門家の立場からどうお感じになりましたか。
小泉：収入にもよりますが、単にゲーム好きの課金であれば月額数万円までだと思います。月に87万円という金額は生活が破綻するレベルの課金額です。借金まみれになったり、犯罪に走ったり、もしくは自己破産したりと、人生が破綻していく人が多いのではと思います。
――本作の夫はソシャゲに夢中で、家庭を蔑ろにしています。たとえゲームに夢中であっても、家族の時間を充分に持てる人と、この夫との決定的な差はどこにあるのでしょうか。
小泉：「依存」かそうでないか、だと思います。依存症になると、自分の意思でコントロールできなくなってしまいます。また、大切なものの順序も変わってしまったり、借金や犯罪といった、これまでの自分では考えられないことをやってしまったりします。
取材・文＝あまみん
小泉道子（こいずみ みちこ）
「家族のためのADRセンター」代表。家庭裁判所調査官として、夫婦の離婚調停の仕事に15年間従事。その後、民間調停機関「家族のためのADRセンター」を立ち上げる。離婚カウンセラーとして、親の離婚に直面する子どもたちのケアにも力を入れている。