キンタロー。「りくりゅう」ものまねが大バズり！「センスの塊」「最高」の声続出
タレントのキンタロー。が22日にインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来のものまねを披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【別カット】キンタロー。営業先で出くわした男性とりくりゅうペアを再現（6枚）
キンタロー。が「オリンピック沢山の感動をありがとう」と投稿したのは三浦璃来のものまねを撮影したオフショット。複数公開されている写真の中でキンタロー。は、木原龍一に扮した営業先で出くわした音響スタッフの男性とオリンピックの名シーンを再現している。
投稿の中でキンタロー。は「私も祝福をさせてください 心からの敬意をこめまして….りくりゅうペア！！！！祝金メダル」とつづり「とんでもない快挙です」とコメント。さらに「あんなに魔法のように足並みバッチリの演技すごすぎます お互いが深い信頼を置いてないと成し得ないわざわざの数々 魔法みたいでした 2人の一心同体の演技に歓喜 泣けます」とりくりゅうペアを絶賛している。
彼女の投稿にファンからは「センスの塊」「最高」「仕事早すぎ笑尊敬します！」などの声が相次いでいる。
■キンタロー。
1981年10月24日生まれ。愛知県出身。大学卒業、就職を経て2012年4月、30歳でデビューを果たす。デビューからおよそ1年で前田敦子らのモノマネでブレイク。プライベートでは2015年12月に結婚。2020年1月に第1子を出産し、翌年12月に第2子を出産している。
引用：「キンタロー。」インスタグラム（＠kintalo_）
【別カット】キンタロー。営業先で出くわした男性とりくりゅうペアを再現（6枚）
キンタロー。が「オリンピック沢山の感動をありがとう」と投稿したのは三浦璃来のものまねを撮影したオフショット。複数公開されている写真の中でキンタロー。は、木原龍一に扮した営業先で出くわした音響スタッフの男性とオリンピックの名シーンを再現している。
彼女の投稿にファンからは「センスの塊」「最高」「仕事早すぎ笑尊敬します！」などの声が相次いでいる。
■キンタロー。
1981年10月24日生まれ。愛知県出身。大学卒業、就職を経て2012年4月、30歳でデビューを果たす。デビューからおよそ1年で前田敦子らのモノマネでブレイク。プライベートでは2015年12月に結婚。2020年1月に第1子を出産し、翌年12月に第2子を出産している。
引用：「キンタロー。」インスタグラム（＠kintalo_）