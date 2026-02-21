¡Ú¥ß¥é¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û¡Ö±¿¡×¤ò¡ÖËÜÊª¤Î¶¯¤µ¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡¡¶ä¥á¥À¥ë¤Î²ù¤·¤µ¤ÏÌ¤Íè¤Î¶µ¤¨»Ò¤ËÂ÷¤¹
¡Ú±éµ»¸å¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·Â³¤±¤¿¡Û
¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤ÈÍÄ¾¯´ü¤«¤éºäËÜ¤ò»ØÆ³¤·¤¿ÃæÌî±à»Ò¥³¡¼¥Á¡¡photo by Sunao Noto / JMPA
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¢£²·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡£ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï±éµ»¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¤Ïµã¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡£²ÆüÁ°¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤ÇºäËÜ¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±ÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê17ºÐ¡¿TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«1.48ÅÀ¤Î£²°Ì¤ÎÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¡£ºÇ½ª³êÁö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤Ê¤¯¡¢SP£³°Ì¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤È¤Ï0.64ÅÀº¹¤À¤¬¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ì¤ÐÆ¨¤²¤¤ì¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñÅöÆü¤Î¶Ê¤«¤±Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥å¥¦¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÎý½¬¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÅÓÃæ¤Ç³ê¤ê¤òÃæÃÇ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ºäËÜ¤À¤±¤ÏÃæÃÇ¤»¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò³ê¤êÄÌ¤·¤¿¡£Ê¿¾ï¿´¤ÇÂçÉñÂæ¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ËÎ×¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¶Ê¬´ÖÎý½¬¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤òÎäÀÅ¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢ËÜÈÖ¤â¤½¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°¤Ë³ê¤Ã¤¿¥ê¥å¥¦¤¬¹ç·×226.79ÅÀ¤È¤·¤Æ»ÃÄê£±°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆÀÅÀ¤âÁÛÄêÆâ¤Î¤â¤Î¤Ç¶¼°Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºäËÜ¤¬ÏÃ¤¹³ê¤ê¡£ºÇ½é¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ä£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÃúÇ«¤Ë·è¤á¤ë¤È¡¢ÃæÈ×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ç¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍ¾Íµ¤â¸«¤»¡¢¸ø¼°Îý½¬¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿£³²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤â¹â¤¤²ÃÅÀ¤òÆÀ¤ë´°àú¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½ÅÍ×¤ÊÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤ë£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤ä¤äÄ·¤ÓµÞ¤¤¤À¤Î¤«¡¢ºÇ½é¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ÇÁ°¤Ø¤Ä¤ó¤Î¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÃåÉ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤é¤Î£³Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤ò´Þ¤á¤¿³ÆÍ×ÁÇ¤Ï¡¢²ÃÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÀ¤ë½ÐÍè¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤Ë£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ß¥¹¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤â¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥ë¡¼¥×¡Ü¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÏÎý½¬¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯»Ä¤ê¤Ï³Î¼Â¤Ë·è¤á¤è¤¦¡×¤È¼Â¹Ô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀÅÀ¤¬¹ç·×224.90ÅÀ¤Ç¥ê¥å¥¦¤ÎÆÀÅÀ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤ÈÎÞ¤·¤¿¡£É½¾´¼°¸å¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï»î¹ç½ªÎ»¤«¤é£±»þ´Ö°Ê¾å¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¤Þ¤ÀÎÞ¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢À¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç¤â¥Ý¥í¥Ý¥í¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¡Ö±¿¡×¤ò¡ÖËÜÊª¤Î¶¯¤µ¡×¤ËÊÑ¤¨¤¿¡Û
¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Çº£¤Þ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÀÅÀ¤¬½Ð¤¿»þ¤â¡Ø¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤òÄ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤Ê¤¢¡¢¤¢¤Î¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÊ¬¤¬¤Ê¤¢¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºäËÜ¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¸åÈ¾¤ËÄ·¤ó¤À£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Î´ðÁÃÅÀ¤Ï4.08ÅÀ¡££³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¤ÆÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢´ðÁÃÅÀ¤Ï11.11ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½²ù¤·¤µ¤Ï£²ÇÜ¤Ë¤â£³ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºäËÜ¤Ï¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤«¤é¤Î£´Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç´ñÀ×Åª¤ÊÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é£´Ç¯¤ò·Ð¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥á¥À¥ë¤Î¥é¥ó¥¯¤¬¤Ò¤È¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î£´Ç¯´Ö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿À®Ä¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ÏË«¤á¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºäËÜ¤¬ËÌµþ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»þ¡¢ÃæÌî±à»Ò¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö±¿¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤ÏºÇ½é¤Î2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤¿»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±¿¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢Àª¤¬¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÌµþ¤Î¤¢¤È¡¢ºÇ½é¤ËÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¾¸å¤Î¡Ê2022Ç¯£³·î¡ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤Ç¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¾å°Ì¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÃæÌîÀèÀ¸¤«¤é¤â¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬Í¥¾¡¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤Ê¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ä¤«¤ß³Í¤Ã¤¿¶â¥á¥À¥ë¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤«Ç³¤¨¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Î£³Ç¯´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¶ì¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤Î¶ì¼ê¤ÊÊ¬Ìî¤ä¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¡¦ÉÔÆÀ°Õ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤òÄê¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«À¤³¦Áª¼ê¸¢£³Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¿¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òËÜÊª¤Î¶¯¤µ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÈèÏ«¤¬¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï°ìÅÙ°úÂà¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ê¥å¥¦¤ËÇÔ¤ì¤Æ£²°Ì¤Ë¤Ê¤êÏ¢ÇÆ¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤âÈà½÷¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤òÇØÉé¤ï¤º¤Ë¸ÞÎØ¤ËÎ×¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤ì¤Ð¡¢±¿¤Î¶¯¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿¡£¡Ú»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¥á¥À¥ê¥¹¥È°éÀ®¤Ø¡Û
¡¡¤½¤·¤Þ¤¿±¿¤ò¶¯¤µ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤ÇºäËÜ¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¤ÎSP¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥ê¥å¥¦¤È¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¶¯¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËËÜÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éº£Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤Ø¤Î»×¤¤¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö·ë²Ì¤ÏÀµÄ¾¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÃæÌî¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¶µ¤¨»Ò¤ò¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÆ³¤¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¸ÞÎØ¤Î¾ì¤Ë¸½¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃæÌî¥³¡¼¥Á¤ÏºäËÜ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»×¤¦¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤¦¤¨¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Ï¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¼è¤êÌá¤»¤Ð¤¤¤¤¡£¡Ø¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÎÏ¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ²Ö¿¥¤Ï¡¢ÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¯¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Î"¤¢¤È°ìÊâ"¤Ïº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£