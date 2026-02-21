¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¹ØÆþ¶â³ÛÊ¿¶Ñ¤Ï¡Ö6Ëü746±ß¡×¡£¼Â¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Êä½õ¶â¤È¤Ï¡©
¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ³ó¶¨²ñ¥é¥ó¥É¥»¥ë¹©¶È²ñ¤¬2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¹ØÆþ¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡Ö6Ëü746±ß¡×¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¶â³ÛÂÓ¤´¤È¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢É½1¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½1
½ÐÅµ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ³ó¶¨²ñ¥é¥ó¥É¥»¥ë¹©¶È²ñ¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë¹ØÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº2025Ç¯¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö6Ëü5000±ß°Ê¾å¡×¤Î43.8¡ó¤Ç¤¹¡£
Æ±Ä´ºº¤ÏËèÇ¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¹ØÆþ¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÏÇ¯¡¹¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£5Ç¯Á°¤Ë¤¢¤¿¤ë2020Ç¯¤ÎÆ±Ä´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¹ØÆþ¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï5Ëü3600±ß¡¢7Ç¯Á°¤Ë¤¢¤¿¤ë2018Ç¯¤Ï5Ëü1300±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥É¥»¥ë¹ØÆþ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö½¢³Ø±ç½õ¡×¤È¤Ï¡©
¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö½¢³Ø±ç½õÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤è¤ëÊä½õ¶â¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¶µ°éË¡Âè19¾ò¤Ë¤Ï¡Ö·ÐºÑÅªÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¢³Øº¤Æñ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë³ØÎð»ùÆ¸¤Þ¤¿¤Ï³ØÎðÀ¸ÅÌ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê±ç½õ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò´ð¤ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬½¢³Ø±ç½õÀ©ÅÙ¤ÎÊý¿Ë¤òÄê¤á¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ò·ï¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë½êÆÀ´ð½à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤ÐÅìµþÅÔÉðÂ¢Â¼»³»Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÆÀ´ð½à¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ½¢³Ø±ç½õ´ð½à³Û¤ÎÌÜ°Â¤ÏÉ½2¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
É½2
Éã¡Ê40ºÐ¡Ë Êì¡Ê40ºÐ¡Ë Ç¯´Ö¹ç·×½êÆÀ¶â³Û 1¿Í ¾®³Ø1Ç¯À¸ Ìó212Ëü±ß°Ê²¼ 2¿Í ¾®³Ø1Ç¯À¸¡¢ÍÄ»ù¡Ê4ºÐ¡Ë Ìó237Ëü±ß°Ê²¼ 2¿Í ¾®³Ø4Ç¯À¸¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸ Ìó257Ëü±ß°Ê²¼ 3¿Í ¾®³Ø4Ç¯À¸¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¡¢ÍÄ»ù¡Ê4ºÐ¡Ë Ìó277Ëü±ß°Ê²¼ 3¿Í Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸ Ìó311Ëü±ß°Ê²¼
½ÐÅµ¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Â¼»³»Ô¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ½¢³Ø±ç½õÈñ¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
²ÈÄÂ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï1Ç¯´ÖÊ¬¤Î²ÈÄÂ¤òÇ¯´Ö¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤Ë°ìÄê¤Î¾å¸Â³Û¤Þ¤Ç²Ã»»¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½¢³Ø±ç½õ¤Î¶â³Û¤Ï¡©
½¢³Ø±ç½õÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤¯¤é¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÉðÂ¢Â¼»³»Ô¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯2·î²¼½Ü¤Ë¡Ö¾®³Ø¹»¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤ò¼¡Ç¯ÅÙ¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¿·Æþ³Ø½àÈ÷¶â¡×¤È¤·¤Æ5Ëü7060±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç¤ÏÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÆþ³Ø½àÈ÷Èñ¤È¤·¤Æ¡¢12·î²¼½Ü¤´¤í¤Ë6Ëü3100±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¹ØÆþ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë±ç½õ¶â¤Ï5Ëü～6Ëü±ßÂæ¤¬°ìÈÌÅª¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¿½ÀÁ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½¢³Ø±ç½õÀ©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥é¥ó¥É¥»¥ë¹ØÆþ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ëÊä½õ¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ³ó¶¨²ñ¥é¥ó¥É¥»¥ë¹©¶È²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¹ØÆþ¶â³Û¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡Ö6Ëü746±ß¡×¤Ç¡¢Ç¯¡¹¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½¢³Ø»Ù±çÀ©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ëÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¡ÖÆþ³Ø½àÈ÷Èñ¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¢³Ø±ç½õ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë½êÆÀ´ð½à¤ÎÌÜ°Â¤ò¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー