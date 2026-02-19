≒JOYからの発表です。

【映像】インターネット上における誹謗中傷への対応に関して

「インターネット上における誹謗中傷への対応に関して

日頃より≒JOYを応援いただきまして誠にありがとうございます。

弊社は、弊社の運営するアイドルグループやそのメンバーへの誹謗中傷や根拠のない噂の流布などの言動については、かねてよりお控えいただくよう、お願いと注意喚起を行っておりました。しかし、依然として、SNS等を中心に、そのような投稿や書き込みは後を絶ちません。

真偽不明な噂話等をあたかも真実であるかのように拡散しているケースが確認されております。

現在、≒JOYのメンバー藤沢莉子に関し、あたかも当該メンバーが、特定の恋愛関係にある男性と飲酒を伴う食事を共にしていることを示すような画像付きの投稿がなされていることが確認されております。

当該投稿について、メンバー本人に確認したところ、上記画像に写っている人物は、メンバー本人の兄であり、家族で食事をした際に撮影した画像であること、及び、当該画像は、メンバー本人の兄が自身のストーリーで投稿したものであることが判明しました。

皆様におかれましては上記投稿を不用意に拡散されないようにお願いいたします。

弊社といたしましては、引き続き、悪質な投稿については、顧問弁護士に相談の上、必要な法的措置を検討・実施して参ります。

皆様におかれましては、引き続き、ルールを守り、弊社所属タレントを応援していただきますよう、お願いいたします」



（『ABEMA NEWS』より）