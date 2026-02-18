ベッキー、処分予定の鉄道模型が衝撃値に！「母と山分けします！」：開運！なんでも鑑定団
2月17日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分) にベッキーが登場。持参したお宝に驚きの鑑定額がついた。
【動画】ベッキー、処分予定の鉄道模型が衝撃値に！「母と山分けします！」
1984年、イギリス人の父と日本人の母のもと、神奈川県に生まれたベッキー。幼い頃からテレビ出演を夢見て、14歳で「おはスタ」に出演しデビューを果たした。
バラエティー番組で人気を集め、2008年には「タレントCM起用社数ランキング」1位を獲得。翌年からは歌手活動も開始し、モデル、舞台、映画、エッセー執筆など幅広い分野で活躍してきた。
現在は結婚し、5歳と4歳の子どもを育てながら、女優としても新境地を切り開いている。
持参したお宝は、「メルクリン社の鉄道模型」。
日本人の母方の祖父が所有していたもので、鉄道好きだったイギリス人の父と祖父が鉄道をきっかけに親しくなり、2人で買いに行った思い出の品だという。
現在、母親が断捨離中で、この模型も処分予定だったが、「だったら価値を聞いてみたい」と持参した。
「鉄道ファンは熱心な方が多いイメージなので、お高くなるんじゃないか」と、本人評価額は30万円。
もし高値がつけば「売ります！」と即答。利益は母と山分けする約束だという。
鑑定結果は…10万円！
本人評価額の3分の1となり、思わず頭を抱えるベッキー。MCの福澤朗が「悪くはないと思いますよ！」とすかさずフォローした。
鑑定を担当したのは、鉄道模型店「ボンジュック」オーナー・波多野茂氏。
この模型は、鉄道模型の老舗メーカーであるメルクリン社が、ドイツの蒸気機関車をモデルに製作したもの。線路幅45mm、縮尺32分の1の「1番ゲージ」と呼ばれる規格である。
最大の特徴は「ライブスチーム」。
本体に蒸留水、燃料タンクにガスを入れ、実物同様に蒸気の力で走行するもので、「蒸気機関車好きにはたまらない高級模型」とのこと。
ラジコン操作が可能な仕様だが、送受信機が欠品していたことが減額理由に。ただし、そのおかげで動かされる機会が少なく、状態は非常に良好と判断された。
MCの今田耕司が「ぜひ10万円で売って、山分けしてください」と勧めると、ベッキーは「きれいに山分けします！」とコメントし、スタジオを笑わせた。
