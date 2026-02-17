¹äÏÓ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦ÎëÌÚÂç²ð¤¬ÂçË½¤ì¡ª¥ª¡¼¥é¥¹¿ÆËþ´Ó¤ÇÄ¶ÀÜÀï¤òÊ´ºÕ ¸Ä¿Í5¾¡ÌÜ¤ÎÂç¥È¥Ã¥×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡ÌÔ½Ã¿ý»Î¤Ë¡¢ÏÓ¤Ã¤×¤·¤Î¶¯¤µ¤¬Ìá¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×2·î16Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏBEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£ÃæÈ×¤ËÇÜËþ¤ò¥Ä¥â¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×ÌÜ¡¦½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ò¿ÆËþ´Ó¥Ä¥â¤ÇµÕÅ¾¡£¤½¤Î¸å¤âÂç¤¤Ê²ÃÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¡Ü76.4¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¦¤Ê¤ë¹äÏÓ¡ª¤¿¤Ã¤¿1Ëç¤Î¹âÌÜ¤ò°ìÈ¯¡¢ÇÜËþ¥Ä¥â
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éÇòÄ»¡¢EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢ÎëÌÚÂç²ð¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£Åì1¶É¤ÏÀõ¸«¤¬2600ÅÀ¤ò¼ÆÅÄ¤«¤é¥í¥ó¡£Åì2¶É¤ÏÎëÌÚÂç²ð¤¬Àõ¸«¤Ë3900ÅÀ¤òÊü½Æ¤·¡¢Àõ¸«¤¬Í¥Àª¤Ç»î¹ç¤¬±¿¤ó¤À¡£
¡¡Åì3¶É1ËÜ¾ì¡¢ÎëÌÚÂç²ð¤ËÂçÊª¼ê¤Î²Ð¼ï¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¥É¥é2Åû¤¬2Ëç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊ¿ÏÂ¤È°ìÇÖ¸ý¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¼ê¡£Àõ¸«¤¬Åì¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÎëÌÚÂç²ð¤Ï»°¡¦Ï»ËüÂÔ¤Á¤Î¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£»³¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï°ìÇÖ¸ý¤Î¹âÌÜ¤È¤Ê¤ë»°Ëü¤¬1Ëç¡£°ìÈ¯¥Ä¥â¤Ï¤Ê¤ó¤È¤½¤Î»°Ëü¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦°ìÇÖ¸ý¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é2¤ÎÇÜËþ¡¦1Ëü6000ÅÀ¤¬À®½¢¤·¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî3¶É¡¢ÎëÌÚÂç²ð¤ÏÇòÄ»¤ËÄËº¨¤Î6400ÅÀ¤òÊü½Æ¤·¡¢2ÃåÌÜ¤Ø¸åÂà¡£300ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿Æî4¶É¤ÎºÇ¸å¤Î¿ÆÈÖ¡¢¥É¥é5º÷¤¬1Ëç¤¢¤ë¼ê¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£ÃæÈ×¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¡¢ÂÔ¤Á¤Ï3¡¦6¡¦9¡¦8º÷¤ÎÊÑÂ§»ÍÌÌÄ¥¤«¡¢2¡¦3º÷¤ÎÊÑÂ§ÆóÌÌÄ¥¤ÎÁªÂò¡£9º÷¤¬¥Õ¥ê¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÎëÌÚÂç²ð¤Ï¸å¼Ô¤ò·èÃÇ¤·¥ê¡¼¥Á¡£2½ä¸å¡¢3º÷¤òÎÏ¶¯¤¯¥Ä¥â¤ê¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦¥É¥é¤ÎËþ´Ó¡¦1Ëü2000ÅÀ¤¬´°À®¡£¤³¤ì¤ÇÇòÄ»¤òÂç¤¤¯ÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£Â³¤¯1ËÜ¾ì¤Ï¼ÆÅÄ¤«¤é¿ÆËþ´Ó¤ò·è¤á¤Æ¾¡Éé¤¢¤ê¡£¸Ä¿Í5¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3»î¹ç¤Ï2Ãå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚÂç²ð¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢ºÇ¶á¤Þ¤¿¥È¥Ã¥×¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¤¤Ç¥Ä¥â¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡¢¥¬¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¥Þ¥¯¤é¤ìÊý¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Åì3¶É1ËÜ¾ì¤ÎÇÜËþ¥Ä¥â¤Ï¡ÖÀ¸¤ÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÁêÅö¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÇÔÂà¡£°ìÅ¾¡¢º£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤ËÎëÌÚÂç²ð¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¡Ê½ªÈ×Àï¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈá´ê¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç²ð¡ª¥Ó¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥º¡ª¼¡¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡ÖÂç²ð´èÄ¥¤ì¡ª¡×¡Ö¤¨¤¨¤ä¤ó¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ó¡¼¥¹¥ÈÍ¥¾¡¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡BEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë5Ëü6400ÅÀ¡¿¡Ü76.4
2Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü2200ÅÀ¡¿¡Ü12.2
3Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦Àõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü7900ÅÀ¡¿¢¥22.1
4Ãå¡¡EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡Ý6500ÅÀ¡¿¢¥66.5
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë