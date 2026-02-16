この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

イオンの株主優待や特典情報を発信するYouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【速報】イオン株主優待が変更！イオンラウンジは何株から使える？」と題した動画を公開。2025年9月1日の株式分割後、これまで未発表だった300株未満保有者に対する株主優待の詳細が明らかになった。



イオンの株主優待は、キャッシュバック、割引、優待料金、イオンラウンジの4種類に大別される。これまで300株未満の株主向けにはキャッシュバック（100株以上で1%、200株以上で2%）のみが発表されていたが、今回の発表で残りの3つの特典も対象となることが決定した。



割引特典では、毎月20・30日の「お客さま感謝デー」での5%割引が300株未満の株主も対象となる。これにより、例えば100株保有の場合、オーナーズカードのキャッシュバック1%と合わせて合計6%の還元が受けられる。さらに、「おひつごはん四六時中」などのレストランで10%割引、「メガスポーツ」「イオンペット」などで5%割引、そのほか「イオンモバイル」や「イオンカルチャー」など、幅広いグループサービスで割引が適用される。



優待料金特典の目玉は、イオンシネマでの鑑賞料金割引だ。通常大人1,800円のところ、1,000円で鑑賞できるうえ、ポップコーンまたはドリンクが無料で付いてくる。これも100株保有から対象となるため、映画ファンには大きなメリットとなる。



最も注目されるイオンラウンジの利用条件も変更された。2026年5月1日より、100株以上299株以下の株主は月に4回まで利用可能となる。これまでイオンラウンジの利用は分割前の100株（分割後300株）以上が必要だったため、より少ない投資でラウンジを利用できるようになった。なお、300株以上1,499株以下の株主は月8回、1,500株以上の株主は月16回へと利用回数が拡充される。



今回の優待拡充について、わしっし氏は「ファミリー層が株を買いやすくするため」とイオンの狙いを分析。特にイオンシネマの優待は家族連れに嬉しい特典であり、株数による差を設けなかった点にその意図が見えると指摘した。また、ラウンジの利用回数を細分化したことについては、混雑緩和を図りつつ、長期保有や多くの株を保有する「お得意様」へ配慮した結果ではないかとの見解を示した。



これらの新基準は2026年2月末時点の株主から適用される。新規で株主になる場合、2026年2月25日が権利付き最終日となるため、注意が必要だ。