「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」よりフィギュア「式波・アスカ・ラングレー」＆「綾波レイ」が2027年3月に発売貞本義行氏が描いたイラストを元に立体化
【式波・アスカ・ラングレー】 【綾波レイ】 2027年4月 発売予定 価格：各18,600円
グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「式波・アスカ・ラングレー」と「綾波レイ」を2027年4月に発売する。価格は各18,600円。
本商品は「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」より「式波・アスカ・ラングレー」と「綾波レイ」を1/7スケールフィギュア化したもの。キャラクターデザインをつとめた貞本義行氏が描いたイラストを元に立体化されている。
「式波・アスカ・ラングレー」は印象的な赤いプラグスーツ姿が再現され、風になびく髪と凛とした佇まいでカッコよさを演出。また、少女らしい身体のラインや繊細なディテールも細かく表現されている。
「綾波レイ」は白のプラグスーツ姿に静かな居ずまいと無口な表情で、ミステリアスな雰囲気となっている。また、少女らしい身体のラインや繊細なディテールも細かく表現されている。
式波・アスカ・ラングレー
価格：18,600円
スケール：1/7
サイズ：全高約235mm
綾波レイ
価格：18,600円
スケール：1/7
サイズ：全高約205mm
(C)カラー