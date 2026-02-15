YouTuberカジサックとしても活躍するお笑いコンビ・キングコング梶原雄太の娘でモデルの梶原叶渚（16）が15日、「TGC in あいち・なごや 2026」の公式ホームページで出演キャンセルしたことが開催当日に発表された。



【写真】14日にはキュートな制服姿をアップした梶原叶渚

「梶原叶渚 出演キャンセルのお知らせ」のタイトルで、「出演を予定しておりました梶原叶渚ですが、体調不良により出演を見合わせることとなりました。出演を楽しみにしていたお客様には、深くお詫び申し上げます」と報告した。



また叶渚もインスタグラムで14日に「ハッピーバレンタイン」とキュートな制服姿を披露したばかりだったが、だが15日になって体調不良を報告。ストーリーズで「本日出演を予定していたTGCあいち・なごやですが 体調不良により今回出演をみあわせることとなりました。楽しみにして下さっていた皆様、直前に申し訳ございません。また愛知のみなさんに会いにいけるように日々頑張ります」と謝罪した。



叶渚は2024年のNHK夜ドラ 「柚木さんちの四兄弟。」 で女優デビュー。25年に「ミスセブンティーン2025」に選ばれている。



またファンからは「かんちゃん無理しないでね」「どうか自分を責めないでくださいね！」と心配の声が上がっていた。



