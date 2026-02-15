“ポツンと一軒家”での最新テクノロジーに所ジョージ驚き！ゲストも「参考になりましたね…」

日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。

2月15日（日）は、ゲストに平祐奈と橘ケンチ（EXILE／EXILE THE SECOND）を迎えて放送される。

愛媛県の山間部に複雑な形に切り拓かれた敷地を発見。複数の建物と川のようなものも確認できるが、かなりの山深さだ。

今回訪れたのは、2019年6月に放送された当時46歳の男性が暮らすポツンと一軒家。

東京と横浜でフォトスタジオを経営していたが、2017年に自宅を売り愛媛県の山を購入して、当時は自分でゼロからログハウスを建設すると話していた。

2020年5月の放送では、テレビ電話でログハウス建築の進捗も確認。

そのときは電話越しにログハウスづくりまではたどり着いていないと語っていたが、はたしてその後どうなったのか？ 捜索隊が再訪することに。

当時、仮住まいとして小さな山小屋にWi-Fiルーターやドラム式洗濯機など最新家電を取り揃えた暮らしだったが、6年半ぶりに再訪するとその様子にも変化が…。

久しぶりの再会に、当時と雰囲気そのままの笑顔を見せた53歳の男性。丸太を組んで建設中だったログガレージをガレージハウスとして完成させていた。

そこで、3年ほど前に山小屋から引っ越しを終えたというガレージハウスでの生活に密着していく。

捜索隊が訪れた“新居”には驚きの最新設備が。太陽光パネルを設置しハイブリッド蓄電器設備を搭載、さらに汲み上げた沢の水の濁りを排出するための逆浸透膜浄水器も自分で設置したという。

大自然の中で最新テクノロジーを取り入れた男性の暮らしぶりには、スタジオで見守っていたMCの所ジョージやパネラーの林修も驚くばかり。

橘は「参考になりましたね…。人の生き方って本当にさまざまだと感じましたし、私もいつかこんな生活をしているかもしれないですね」と男性の暮らしに共感しているようだった。