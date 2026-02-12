USGAが全米女子オープン予選の詳細を発表 日本は4月20日に房総CCで実施
米国ゴルフ協会（USGA）は11日、今年6月4〜7日にカリフォルニア州のリビエラカントリークラブで行われる「全米女子オープン」の予選会会場並びに日程を発表した。
【写真】“ジャンボさん”からの教えがつまった池羽陽向のクラブ
一日36ホールをプレーする予選は、4月20日から5月13日まで、米国26会場に加え、カナダ、英国、日本の各1会場で実施。各会場の成績上位者が本戦の出場権を手にする。日本の会場になるのは千葉県の房総カントリークラブで、4月20日（月）に開かれる。同じコースで行われた昨年4月の予選では、サイ・ペイイン（台湾）、林菜乃子、池羽陽向、泉田琴菜、アマチュアの長澤愛羅が成績上位者として予選を突破。また補欠1番手になったアマチュア木村葉月にも出場権がおりている。なお9日には男子の「全米オープン」予選の詳細も発表され、日本は5月25日に滋賀県にある日野ゴルフ?楽部 キングコースで開催されることが決まっている。今年の本戦会場となるリビエラカントリークラブは、2028年のロス五輪ゴルフ競技の会場にも決まっている名門コース。全米女子オープンが同クラブで行われるのは今年が初めてとなる。
