¡ÚÀè¼è¤êÀµ·î¡Û¼Â¤ÏÅÁÅýÅª¤ËÀµ¤·¤¤¡©Âç³¢Æü¤Ë²ÈÂ²¤Ç¤ª¤»¤Á¤ò°Ï¤à¡ÖÇ¯¼è¤êÁ·¡×¤ÎÉ÷½¬¡Ú¿Þ²ò ËÌ³¤Æ»¤ÎÏÃ¡Û
ËÌ³¤Æ»Ì±¤ÎÇ¯Ãæ¹Ô»ö② ¤ª¤»¤Á¤ÏÂç³¢Æü¤Ë¿©¤Ù¤ë
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¥ëー¥Ä¤¬¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÀµ·î
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÂç³¢Æü¤Ë¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¤»¤Á¤ò¡ÖÇ¯¼è¤êÁ·¡×¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¡¢ÅìËÌ¤ä¶å½£¡¦»Í¹ñ¤Î°ìÉô¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ëÉ÷½¬¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÏÆüË×¤¬°ìÆü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ç¡¢Âç³¢Æü¤ÎÌë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸µÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸µÆü¤ËÇ¯¤ò¤È¤ë¡Ö¿ô¤¨Ç¯¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤êÇ¯¿ÀÍÍ¤È¶¦¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é½Ë¤¦½¬¤ï¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÂç³¢Æü¤Ë¤ª¤»¤Á¡×¤Ï¡¢¤à¤·¤íÅÁÅýÅª¤ËÀµ¤·¤¤É÷½¬¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤ÄÆÈÆÃ¤Ê¤Î¤¬¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ËÊÂ¤Ö¡Ö¸ý¼è¤ê¡×¤Ç¤¹¡£Çòñ²¤Ë¿§¤ò¤Ä¤±¡¢¥¿¥¤¤ä¥¨¥Ó¡¢¾¾ÃÝÇß¤Ê¤É¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿²Û»Ò¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÆ»Æâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ë¤Ï°ìÀÆ¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¡Ö¸ý¼è¤ê¡×¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìë¤¬ÌÀ¤±¤ÆÂÀÍÛÎñ¾å¤Î¸µÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â¤ª»¨¼Ñ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ª»¨¼Ñ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ä¶ñºà¡¢Æþ¤ì¤ëÌß¤Î·Á¤Ê¤É¤ÏÃÏ°è¤ä²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ëÅÀ¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤âËÌ³¤Æ»¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªÀµ·î¤ÎÍ·¤Ó¤ÎÄêÈÖ¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÉ´¿Í°ì¼ó¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¡ÖÉ´¿Í°ì¼ó¡×¤Ï¼è¤ê»¥¤¬»æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌÚ¤ÎÈÄ¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î¤â¤Î¡£²¼¤Î¶ç¤òÆÉ¤ß¡¢¤½¤Î¶ç¤Î½ñ¤«¤ì¤¿»¥¤ò¼è¤ë¡Ö²¼¤Î¶ç¤«¤ë¤¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë²ñÄÅÈÍ¤Ç¹¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éËÌ³¤Æ»¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»³°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÉ÷½¬¡¦¹Ô»ö②
Ã¼¸á¤ÎÀá¶ç¤Ç¤Ï¡Ö¤Ù¤³Ìß¡×¤ò¿©¤Ù¤ë
5·î5Æü¤ÎÃ¼¸á¤ÎÀá¶ç¤Ç¤Ï¡¢ÇðÌß¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡Ö¤Ù¤³Ìß¡×¤¬¤è¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ù¤³Ìß¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊÆÊ´¡Ê¤Ù¤¤¤³¡Ë¡×¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿§¹ç¤¤¤¬¡Ö¤Ù¤Ã¤³¤¦¡×¿§¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Öµí¡Ê¤Ù¤³¡Ë¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤É½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Î¼·Í¼
¼·Í¼¤Ï8·î7Æü¡©
Æ»³°¤Ç¤Ï7·î7Æü¤Ë¼·Í¼¤ò¹Ô¤¦ÃÏ°è¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï7·î7Æü¤ÎÃÏ°è¤È8·î7Æü¤ÎÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µìÎñ¤Î7·î7Æü¤¬¿·Îñ¤Î8·î¤ËÅö¤¿¤ê¡¢µìÎñ¤Îµ¨Àá´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÍÌ¾¤Ê¡ÖÀçÂæ¼·Í¼¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤âÆ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
Ìø¤Î»Þ¤Ë¼·Í¼¾þ¤ê
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢Ìø¤Î»Þ¤Ë¼·Í¼¾þ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ëÃÏ°è¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÆ»³°¤Î¤è¤¦¤Êºû¤¬À¸°é¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤Î¤¿¤á¡¢ÂåÍÑ¤È¤·¤ÆÌø¤òÍÑ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï8·î¤Ë¼·Í¼¤ò¹Ô¤¦ÃÏ°è¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ºû¤¬À¸°é¤¹¤ë»þ´ü¡Ê5～6·îº¢¡Ë¤È¥º¥ì¤¬À¸¤¸¡¢ºû¤ÎÆþ¼ê¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼·Í¼¤Î¡Ö¥í¥¦¥½¥¯¤â¤é¤¤¡×
ËÌ³¤Æ»¤Î¼·Í¼¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ö¥í¥¦¥½¥¯½Ð¤»¡×¡Ê»¥ËÚ¡Ë¡¢¡Ö¥í¥¦¥½¥¯°ìËÜ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤Ê¡×¡ÊÈ¡´Û¡Ë¤Ê¤É¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤é³¹¤òÎý¤êÊâ¤¡¢¥í¥¦¥½¥¯¤ä¤ª²Û»Ò¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ²ó¤ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷½¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅìËÌ¤Î¤Í¤Ö¤¿¡Ê¤Í¤×¤¿¡Ë¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º×¤ê¤ÎÁ°¤Ë¾ÈÌÀ¤Ë»È¤¦¥í¥¦¥½¥¯¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿Ì¾»Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
