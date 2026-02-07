ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノにあるサン・シーロ五輪スタジアムで行われた。NHK中継に登場した人物のキャスティングにX上では好評の声が相次いでいた。

華々しい幕開けとなった開会式。NHK中継の放送席にいたのは漫画家のヤマザキマリ氏だった。

マンガ大賞を受賞し、映画化もされた「テルマエ・ロマエ」などで知られる同氏。5日にNHK総合で放送された「ミラノ・コルティナ 2026オリンピック 開幕直前スペシャル」に続く登場だった。

X上では、「2/6の風呂の日にヤマザキマリさんの解説とか、これ以上の適役いねぇわ」「フロの日だけにな！」との声の他、軽妙な解説を行ったことで「アナウンサーのような早口で語りまくる開会式、いい人選！」「NHKのキャスティング天才すぎる」「イタリア文化背景解説が面白くわかりやすくて満足感」「これは増田明美だ」「さすがの情報量とわかりやすさ」「マニアックすぎて逆に面白い」「解説に連れてきたの正解すぎる」「キャスティングした方に感謝！」などと圧倒的高評価を得ていた。



