¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¡Ê£¶Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥á¥¢¥Ã¥Ä¥¡¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç²Î¾§¤·¤¿ÊÆ²Î¼ê¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ë¸ý¥Ñ¥¯µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È±Ñ»æ¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ê²ÎÉ±¤ÏÇò¤Î¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö£Î£å£ì¡¡£â£ì£õ¡¡£ä£é¡¡£â£ì£õ¡×¤Ê¤É¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÇÇ®¾§¤·¤¿¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤Ç¸ý¥Ñ¥¯¤ò¤·¤¿¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÇ¹â²»¤ËÃ£¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£»þ¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿°¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Ø¥¿¤Ê¤´¤Þ¤«¤·¤ò»î¤ß¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÓÞ¾Ð¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ò¤É¤¤¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ý¥Ñ¥¯¤Ï¤Ò¤É¤¯¤ª¤«¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡ÖºÇ°¤Î¤Ê¤Î¤Ï¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤½¤¦¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥¯¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¡×¤È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤êà²ÎÉ±á¤¬¡Ö¸ý¥Ñ¥¯¡×¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£