犬が『ハッピーな気持ち』のときにみせるサイン６選

犬は飼い主さんと遊んだり撫でてもらったり、一緒にのんびり過ごしたりと、飼い主と時間を共有することに幸せを感じやすい動物です。

そんな犬たちがハッピーな気持ちのとき、どのようなサインを見せているかお気づきですか。ここでは、犬が『ハッピーな気持ち』のときにみせるサインを紹介します。

1.笑顔のような表情

目を細めて口角を上げた笑顔のような表情でこちらを見ていることはありませんか。「笑っている」と感じる表情のときは、犬が幸せな気持ちになっているサインです。

よく「犬は飼い主に似る」という話がありますが、犬たちは飼い主の表情をよく観察しているため、少しずつ飼い主の表情に似ることがあるとも言われています。

2.大きく左右におしり（しっぽ）を振る

嬉しいとき、楽しいとき、犬たちはしっぽを左右に大きく振ります。特に楽しいときは、しっぽだけでなく、おしりから左右にブンブンと振って歩き回るので、後ろ姿だけでも「楽しそう」「嬉しそう」と感情が伝わってくるでしょう。

3.ぴょんぴょん跳ねるように歩く

まるでぴょんぴょんと跳ねるように軽快なステップを踏みながら歩いているときは、犬が「楽しいな」と幸せな気分になっているサインです。

散歩中や遊んでいる最中など、普段よりも体が上下に動き、足取りも軽やかなので、飼い主から見て「なんだか幸せそう」と感じることがあるでしょう。

4.その場でぐるぐると回る

楽しさや嬉しさが爆発している状態では、その感情を持て余してしまい、突飛な行動に出ることも。たとえば、その場でぐるぐると回る行動は、ハッピーな感情を爆発させている証です。

他にも部屋の中を走り回るなど、「突然どうしたの？」と思うような激しい行動で喜びを表現することがあります。興奮しすぎると怪我のリスクなどもあるので、早めにコマンド指示を出すなどして落ち着きを取り戻させましょう。

5.体をぐりぐりと押しつける

犬は嬉しいとき、体を飼い主にぐりぐりと押しつけるように密着させることがあります。甘えるときにも同じような動作を見せますが、「遊んでもらえて嬉しいな」「帰ってきて嬉しいな」といったハッピーな感情のときにも、体をぐりぐりと押しつけて喜びを表現するのです。

6.リラックスした様子で深いため息をつく

喜びや楽しさを爆発させている時だけがハッピーとは限りません。犬にとって幸せを感じる瞬間は、満足感に浸りながらリラックスしているときにもみられます。

ご飯をお腹いっぱい食べた後や飼い主にたくさん遊んでもらった後、散歩から帰ってきた後など、リラックスした様子で「フーッ」と深いため息をついているときも、幸せな気持ちに浸っていることが多いです。

愛犬を喜ばせるために飼い主ができること

愛犬には、なるべくハッピーな気持ちで過ごしてもらいたいですよね！愛犬を喜ばせる方法は、ワンちゃんの数だけさまざまありますが、主に喜ばれる方法としていくつかご紹介します。

簡単なトレーニングや遊びで褒める 良いことをしたときにご褒美を与える 愛犬が好きな遊びを一緒に楽しむ 犬が撫でられて嬉しい部分（体の側面、耳の付け根、顎の下など）を撫でる 散歩で好奇心の強い犬をいつもとは違うルートや公園へ連れて行く

愛犬の性格や好みによって、喜ばれる方法も異なります。上記で紹介した方法を参考に、普段の生活で愛犬がどのようなことに興味を示しているのか、何に対して嬉しそうに取り組んでいるのかを観察し、積極的にその遊びや習慣を取り入れてみてください。

まとめ

いかがでしたか。犬がハッピーな気持ちになっているときは、飼い主から見て「嬉しそうだな」「楽しそうだな」と伝わるような行動や表情を見せてくれます。ぜひ愛犬を喜ばせる方法を積極的に取り入れて、幸せをたくさん共有しましょう。