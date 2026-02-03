ワールド・ベースボール・クラシックが3月開幕

3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表・侍ジャパンを支えるサポートメンバーが3日、発表された。隅田知一郎投手（西武）や中山礼都外野手（巨人）、根尾昂投手（中日）らがメンバー入り。期待の若手を中心に多士済々なメンバーに、ファンからも反響があがっている。

今回公式から発表されたサポートメンバーは、宮崎と名古屋で開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026」や大阪で開催される強化試合に帯同。侍ジャパンのユニホームを着用して試合にも出場する。

メンバーには、侍ジャパンの経験も豊富な左腕・隅田に加えて、将来の代表入りが期待される中川や投手・野手両方で1軍経験ある根尾が選出。他にも昨季、ルーキーながらローテ入りした左腕・金丸夢斗投手（中日）や108試合に出場した西川史礁外野手（ロッテ）らが名を連ねた。

これにはネット上のファンも様々な声をあげている。

「礼都は色んなことを吸収してこいよ」

「根尾！？どゆこと？」

「根尾のJAPANユニ見れるのは嬉しいけど後ないから頑張って欲しい」

「隅田サポートメンバーか 本人悔しいだろうなー」

「中山、隅田、金丸あたりがサポートってこれまた層の厚いこと」

「隅田はまぁ誰かのアクシデントがあった時の代わりって感じ」

「西川、金丸辺りが次の大会の主役になってほしい」

侍ジャパンは22、23日にひなたサンマリンスタジアム宮崎でソフトバンク、27、28日にバンテリンドーム名古屋で中日と対戦。続く3月2日にはオリックスと、3日には阪神と、京セラドーム大阪で強化試合を行う予定だ。



（THE ANSWER編集部）