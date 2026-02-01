限定グッズが目白押し！トーシン「SNOW MIKU 2026×＃C-pla コラボキャンペーン」

カプセルトイ専門店「＃C-pla」を運営するトーシンは、「雪ミク(初音ミク)」が北海道を応援するフェスティバル「SNOW MIKU 2026」とのコラボキャンペーンを2026年2月4日より開催します。

このキャンペーンでは、北海道の「＃C-pla」店舗にて、2026年デザインのSNOW MIKU限定商品の先行発売や、雪ミクのデザインがあしらわれたノベルティ配布などが行われます。

トーシン「SNOW MIKU 2026×＃C-pla コラボキャンペーン」

開催期間：2026年2月4日〜3月31日

「SNOW MIKU 2026」は、「雪ミク(初音ミク)」が北海道を応援するフェスティバルです。

「初音ミク」を企画・開発したクリプトン・フューチャー・メディアが北海道札幌市にあることから、2010年より毎年北海道で開催されており、今回で開催17周年を迎えます。

2026年のテーマは「しあわせパティスリー」。

北海道の美味しいスイーツと雪ミクらしさがたっぷり詰め込まれたかわいらしいデザインです。

「＃C-pla」を運営するトーシンも北海道帯広市に本社を置き、北海道を応援する企業として、毎年「SNOW MIKU」とコラボレーションした企画を開催しています。

＃C-pla限定 SNOW MIKU 2026ラバーキーチェーン

価格：1回400円

種類：全6種

＃C-pla限定のカプセルトイが、北海道の対象店舗で先行発売されます。

北海道以外の店舗に関しては2026年2月12日(木)からの発売が予定されています。

＃C-pla限定カプセルトイ先行発売店舗：

＜＃C-pla＞

イオンモール札幌発寒店/イオンモール旭川駅前店/イオンモール釧路昭和店/イオン帯広店/イオンモール札幌苗穂店/イオン千歳店/サンピアザ新さっぽろ店/イオン北見店/イオン釧路店/狸小路2丁目店/狸小路4丁目店/アリオ札幌店/札幌PARCO店/イオン上磯店/イオンモール旭川西店/狸小路5丁目北店/イオン静内店/CiiNACiiNA屯田店/東武サウスヒルズ店/CiiNACiiNA福住店/フレスポスズランプラザ店/CiiNACiiNA琴似店/東武イーストモール端野店/メガセンタートライアル旭川店/アモール旭川店/西條稚内店/イオン名寄店

＜＃C-pla mini＞

ザ・ビッグ イーストモール店/ザ・ビッグ岩見沢店/マックスバリュ恵庭店/マックスバリュ手宮店/マックスバリュ北広島店/マックスバリュ留萌店/マックスバリュ栗山店/マックスバリュ滝川店/ラッキー星置店/マックスバリュ沼ノ端店/マックスバリュ登別店/マックスバリュ稲田店/コクミン狸小路3丁目店/東光ストア北栄店/マックスバリュ富川店/イオン登別店/未来屋江別野幌店/帯広駅店/マックスバリュ新道店/シティもんべつ店/東光ストア プロム山鼻店/マックスバリュ北32条店/コープさっぽろ いしかり店/マックスバリュ深川店/マックスバリュ澄川店/東光ストア北広島店/マックスバリュ中札内店

SNOW MIKUオリジナルホログラムステッカー

配布条件：対象商品4個ご購入のお客様

対象商品の空カプセルを#C-plaスタッフに提示することで、オリジナルステッカーがもらえます。

ノベルティ配布は無人店舗、半無人店舗では行っていません。

対象商品およびノベルティはなくなり次第終了となります。

ノベルティプレゼント実施店舗：

イオンモール札幌発寒店 / イオンモール旭川駅前店 / イオンモール釧路昭和店 / イオン帯広店 / イオンモール札幌苗穂店 / イオン千歳店 / サンピアザ新さっぽろ店 / イオン北見店 / イオン釧路店 / 狸小路2丁目店 / 狸小路4丁目店 / アリオ札幌店 / 札幌PARCO店 / イオン上磯店 / イオンモール旭川西店 / 狸小路5丁目北店 / イオン静内店 / CiiNACiiNA屯田店 / 東武サウスヒルズ店 / CiiNACiiNA福住店 / フレスポスズランプラザ店 / CiiNACiiNA琴似店 / 東武イーストモール端野店

デジタルスタンプラリー

期間中、「ミクナビ」アプリを使ってチェックポイントにチェックインするデジタルスタンプラリーが開催されます。

札幌狸小路商店街内の#C-pla対象店舗でチェックインしてイベントを楽しめます。

＃C-pla チェックイン会場：

・＃C-pla+ 狸小路2丁目店

・＃C-pla 狸小路4丁目店

・＃C-pla 狸小路5丁目北店

「SNOW MIKU 2026」メインビジュアル

メインビジュアルを担当したのは、イラストレーターのぶーたさんです。

ライトノベルやVtuber、アニメ、ゲームなど様々なジャンルで活動されています。

ぶーたさんのコメント：

「SNOW MIKU 2026」メインビジュアルを担当させていただきました、イラストレーターのぶーたと申します。

この度は貴重な機会をいただき大変光栄です！

cold_airさんのデザインを拝見させていただいた際、パステルカラーでまとめられた可愛くて美味しそうなデザインにすごくときめきを感じ、心を奪われました。

デザインを見た時の印象をそのままお伝えできるよう意識してイラストを描かせていただきました。

歴代のSNOW MIKUを毎年楽しみにしていたので、今回メインビジュアルとして携わることができ 本当に夢のように嬉しい気持ちでいっぱいです！

制作の間、本当に楽しく贅沢な時間を過ごさせていただきました。

見てくださる皆様にも楽しんでいただけるイラストになっていれば大変幸いです。

「SNOW MIKU 2026」テーマソング

テーマソング「SHIAWASE FOR YOU! / いよわ feat. 初音ミク」を担当したのは、いよわさんです。

2018年より動画サイトにて合成音声を用いた音楽作品の投稿を開始し、音楽・イラスト・アニメを一人で手掛けています。

いよわさんのコメント：

この度、SNOW MIKU 2026テーマソングを担当させていただきます、いよわと申します！

雪好き、北海道好き、ミク好きの自分ですが、今年のテーマは「しあわせパティスリー」とのことで、甘いもの好きのドラまで乗ってしまいました。

こりゃたまらん。

スイートでキュートなコーデのミクさん、そしてとびきりのお菓子タイムに合うような、甘く心踊るかわいいテーマソングに仕上がりました！

ぜひ楽しい記憶のお供に召し上がってください。

楽曲と映像の両方を担当させていただけることが決まり、これはもうほんとうに頑張って期待に報いようという気持ちで…しばしばこれまでの雪ミクMVを見返して、自分に渡されたバトンの重みをしっかりと認識して気合を入れて制作に臨んでいたのが思い出されます。

テーマにもある「しあわせ」を感じて顔がほころぶような作品を目指して仕上げました。

楽しんでいただけたら幸いです！

北海道の店舗で先行販売される限定グッズや、かわいいステッカーが手に入る特別なキャンペーンです。

デジタルスタンプラリーは、札幌狸小路商店街内の以下の店舗でチェックインできます。

・＃C-pla+ 狸小路2丁目店

・＃C-pla 狸小路4丁目店

・＃C-pla 狸小路5丁目北店

デジタルスタンプラリーとあわせて楽しんでみてはいかがでしょうか。

トーシン「SNOW MIKU 2026×＃C-pla コラボキャンペーン」の紹介でした。

FAQ

Q: 開催期間はいつからいつまでですか？

A: 2026年2月4日から3月31日までです。

Q: ノベルティのステッカーをもらうにはどうすればいいですか？

A: 対象商品を4個購入し、空カプセルを#C-plaスタッフにご提示ください。

Q: デジタルスタンプラリーのチェックイン場所はどこですか？

A: 札幌狸小路商店街内の＃C-pla+ 狸小路2丁目店、＃C-pla 狸小路4丁目店、＃C-pla 狸小路5丁目北店です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 限定グッズが目白押し！トーシン「SNOW MIKU 2026×＃C-pla コラボキャンペーン」 appeared first on Dtimes.