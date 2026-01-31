「なにわ男子」の藤原丈一郎が見せた変身

オリックスの本拠地・京セラドームに“アイドル”が君臨した。オリックスの公式X（旧ツイッター）は31日、人気アイドルグループ「なにわ男子」の藤原丈一郎が“分身”したポスターを掲載した。

幼少期からオリックスファンである藤原が“七変化”した写真が大きく掲載されており「なにわ男子」が京セラドームで5日間コンサートを行うことが告知されている。

この投稿を見たファンは「オリックス・バファローズ広報部長ことなにわ男子・藤原丈一郎くんに素敵な機会とカッコイイフォトスポットありがとうございます！」「近鉄ユニも持ってるのかこの男は」「オリックス様ありがとうございます！」「現地に行けないけど応援します！」「いつもじょーくんに大きな愛をありがとうございます」など歓喜の声を上げている。

さらには「丈担としてなにふぁむとして幸せです！」「丈くん愛されてるね」「まさかのオリックス公式から丈くん看板のお写真」「ほんまに色んな意味でこの人はエグい」「さすがオリックスさん全面協力」「オリックスに愛され愛れた漢！」「相思相愛すぎて好き」「選手がお留守の間もホームを見守ってる丈くん……」などの反響もあった。（Full-Count編集部）