²»³Ú¶È³¦¤Î¥×¥í¤¬·Ù¹ð¡Ö¥®¥¿ー¤ÏÄÌÈÎ¤ÇÇã¤¦¤Ê¡ª¡×³Ú´ïÅ¹¤È¥Í¥Ã¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÅ°ÄìÈæ³Ó
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²»³Ú¶È³¦¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÊ¿°æÂóÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥»¥«¥¤ / Ê¿°æÂóÏº¡×¤Ç¡Ö¡Ú³Ú´ïÅ¹vsÄÌÈÎ¡Û²Á³Êº¹¥ä¥Ð¥¤¡ªÄÌÈÎ¤ÏÃÆ¤±¤Ê¤¤¥®¥¿ー¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£³Ú´ï¤òÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¡¢¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤«¤éÅ°ÄìÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿°æ»á¤Ï¡¢³Ú´ï¤Î¹ØÆþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â»È¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥®¥¿ー¤ä¥Ùー¥¹¤Ê¤É¤Î¸¹³Ú´ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´È¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸¶Â§¡¢Å¹¤ÇÇã¤¦¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¿¨¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±»á¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥®¥¿ー¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤È¤·¤Æ¤â·ë¹½¡¢¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Í¥Ã¥¯¤ÎÂÀ¤µ¤ä½Å¤µ¡¢²»¤ÎÌÄ¤êÊý¤¬°ìËÜ°ìËÜ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌÈÎ¤Ç¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼ºÇÔ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ë»îÁÕ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ìËÜ¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤òÁª¤ÖºÝ¤â¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÅ¹°÷¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦²»½Ð¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¡×Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¤¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÄÌÈÎ¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Ö°Â¤¤¡×¤³¤È¤À¤ÈÃÇ¸À¡£ÆÃ¤Ë³Ú´ïÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡×¤òÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸¹¤ä¥·ー¥ë¥É¥±ー¥Ö¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÃÌ×ÉÊ¤ä¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ê¤É¤ÎPAµ¡´ï¤Ï²Á³Ê¤Î°Â¤¤ÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¹çÍýÅª¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢²áµî¤ËÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥®¥¿ー¤Îºî¤ê¤¬°¤¯¡Ö»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×·Ð¸³¤â¹ðÇò¡£°Â¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿°æ»á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍøÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¸¤¤»È¤¤Ê¬¤±¤ò¿ä¾©¡£¥®¥¿ーËÜÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÄÂÎº¹¤¬½ÅÍ×¤Ê³Ú´ï¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»îÁÕ¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¸¹¤ä¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¾ÃÌ×ÉÊ¤Ï°Â²Á¤ÊÄÌÈÎ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¸Å³Ú´ï¤È¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤âÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì´ü°ì²ñ¤Î³Ú´ï¤òÃµ¤¹³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ê¿°æ»á¤Ï¡¢³Ú´ï¤Î¹ØÆþÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â»È¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥®¥¿ー¤ä¥Ùー¥¹¤Ê¤É¤Î¸¹³Ú´ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´È¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸¶Â§¡¢Å¹¤ÇÇã¤¦¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¿¨¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±»á¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥®¥¿ー¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¾¦ÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤È¤·¤Æ¤â·ë¹½¡¢¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Í¥Ã¥¯¤ÎÂÀ¤µ¤ä½Å¤µ¡¢²»¤ÎÌÄ¤êÊý¤¬°ìËÜ°ìËÜ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌÈÎ¤Ç¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼ºÇÔ¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ë»îÁÕ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ìËÜ¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤òÁª¤ÖºÝ¤â¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄÅ¹°÷¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦²»½Ð¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µー¥Ó¥¹¡×Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¤¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÄÌÈÎ¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Ö°Â¤¤¡×¤³¤È¤À¤ÈÃÇ¸À¡£ÆÃ¤Ë³Ú´ïÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡×¤òÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸¹¤ä¥·ー¥ë¥É¥±ー¥Ö¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÃÌ×ÉÊ¤ä¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ê¤É¤ÎPAµ¡´ï¤Ï²Á³Ê¤Î°Â¤¤ÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¹çÍýÅª¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢²áµî¤ËÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥®¥¿ー¤Îºî¤ê¤¬°¤¯¡Ö»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×·Ð¸³¤â¹ðÇò¡£°Â¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿°æ»á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍøÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¸¤¤»È¤¤Ê¬¤±¤ò¿ä¾©¡£¥®¥¿ーËÜÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÄÂÎº¹¤¬½ÅÍ×¤Ê³Ú´ï¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»îÁÕ¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢¸¹¤ä¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¾ÃÌ×ÉÊ¤Ï°Â²Á¤ÊÄÌÈÎ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¸Å³Ú´ï¤È¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤âÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ì´ü°ì²ñ¤Î³Ú´ï¤òÃµ¤¹³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤ä¤Í¤ó¡ª¡×ÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡¦ÅÄÂ¼¥·¥å¥ó¥¹¤¬ÌÀ¤«¤¹ÌîË¾¡ÖÍµÈ¡¦¥Þ¥Ä¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡× K-PRO½êÂ°¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆ»¤Ø
²»³Ú²È/·Ý¿Í¡¦ÅÄÂ¼¥·¥å¥ó¥¹¤¬¸ì¤ëÀ®¸ùÅ¯³Ø¡Ö¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¹ÔÆ°ÎÏ¡×ABEMA¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡Ù½Ð±é¤Î¿¿Áê
º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡Ä¥®¥¿ー½é¿´¼Ô¤¬ºÃÀÞ¤¹¤ë¡ÖF¤ÎÊÉ¡×¤Î±Û¤¨Êý¤È¤Ï¡©¼Â¤ÏF¥³ー¥É¤ÏÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥í¥Ã¥¥óÅùÂç·¿¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ê¿°æÂóÏº¤¬¡¢²»³Ú¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ¢Â¦¤òÆü¿å¶â20»þ¤ËÈ¯¿®¡ª?¥Ð¥ó¥É¤Î¸½¼Â¤ÈÀ®¸ù¤Î¥¦¥éÂ¦?Ì´¤È¶â¤Î´Ö¤Ç¤â¤¬¤¯É½¸½¼Ô¤Ø¤Î»Ø¿Ë?·Ð±Ä¼Ô»ëÅÀ¤Î²»³Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¼ºÇÔÃÌ¤ä¶È³¦¤Î¥¦¥éÏÃ¤Ê¤É¡¢ËÜµ¤¤Ç²»³Ú¤ò»Ö¤¹Êý¤ä¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÊý¤ØÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£