【只管打坐】はなんて読む？ヒントを見ればわかるかも...！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「只管打坐」はなんて読む？

「只管打坐」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、「只」は「し」と読みます。 いったい、「只管打坐」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「しかんたざ」でした！ 只管打坐とは、ただひたすらに座禅を組むことを表す禅宗の言葉。 なにかを得ようとするのではなく、坐る姿そのものが仏の姿であり、悟りであるという考え方で、雑念にとらわれず、身体と心が1つになることを目指し、ひたすらに坐り続ける修行法です。 ちなみに「只管」には、「ひたすらに」という意味がありますよ。 みなさんは分かりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

