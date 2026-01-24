【只管打坐】はなんて読む？ヒントを見ればわかるかも...！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「只管打坐」はなんて読む？
「只管打坐」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、「只」は「し」と読みます。
いったい、「只管打坐」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しかんたざ」でした！
只管打坐とは、ただひたすらに座禅を組むことを表す禅宗の言葉。
なにかを得ようとするのではなく、坐る姿そのものが仏の姿であり、悟りであるという考え方で、雑念にとらわれず、身体と心が1つになることを目指し、ひたすらに坐り続ける修行法です。
ちなみに「只管」には、「ひたすらに」という意味がありますよ。
みなさんは分かりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
