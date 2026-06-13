《5分で完成！》【ダイソーの材料】だけで作れる「韓国っぽインテリア」

お部屋をおしゃれにしたい時、簡単なDIYで雰囲気を変えられたらうれしいですよね。今回チャレンジしてみたのは、SNSで話題になっていた【ダイソー】アイテムを使ったDIY。ワイヤーネットにチャンキーヤーンを編み込むだけなので、不器用でも気軽に楽しめました。実際に作ってみた感想や活用法をレポートします！

ダイソーアイテム3つで簡単DIY！

全て【ダイソー】左から「ワイヤーネット」\110（税込）

約29.5 × 29.5cmサイズのワイヤーネット。細めのワイヤーを使用したシンプルなデザインで、圧迫感が出にくそうです。耐荷重は約3kgとのことで、ちょっとした小物収納やDIYにも使いやすそうでした。

中央「変形S字フック」\110（税込）

片側の口が狭くなっているのが特徴的なS字フック。ワイヤーネットにも引っ掛けやすそうだと思い購入。4本入りで、DIYやちょっとした収納アレンジにも使いやすそうです。

右「チャンキーヤーン」\330（税込）

中綿タイプのやわらかなチャンキーヤーン。今回選んだのはスカイブルーカラーで、空間をやさしい雰囲気に見せてくれそうです。内容量は250gで、存在感のある太さも印象的でした。

ざくざく編み込むだけで完成！

ワイヤーネットに、チャンキーヤーンを交互に編み込んでいくだけなので作り方はとっても簡単！

端まで編み込んだら、最後はワイヤー部分やチャンキーヤーンに軽く通して固定すればOKです。不器用でも感覚的に進めやすく、黙々と作業したくなる楽しさがありました。

S字フックを掛ければ収納スペースに！

完成後は、好きな場所に変形S字フックを引っ掛ければ、簡単に “見せる収納” ができあがり！ 推しのキーホルダーやチャームを飾るのはもちろん、小物を掛けても可愛くまとまりそうです。チャンキーヤーンのもこもこ感が加わることで、ワイヤーネット特有の無機質さがやわらぎ、インテリアっぽく仕上がりました。

今回はシルバーの変形S字フックを使いましたが、もう少し小さめで白色のものを選べば、より統一感のある仕上がりになりそうです。

玄関に置けば鍵収納にも便利

玄関のニッチに置いて、鍵置きスペースとして使うのもおすすめ！ S字フックに鍵を引っ掛けておけば、家を出るときにサッと鍵を取ることができます。もこもこした素材感のおかげで、おしゃれなディスプレイ感覚で楽しめるのも◎

ワイヤーネットにチャンキーヤーンを編み込むだけなので、5分ほどで完成した今回の簡単DIY。不器用でも感覚的に作りやすく、気軽に挑戦できるのが魅力でした。チャンキーヤーンのカラーを変えれば雰囲気がガラッと変わるので、部屋のテイストや好みに合わせてアレンジできるのもうれしいポイント。手軽に韓国っぽインテリアを楽しみたい人にもおすすめです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。