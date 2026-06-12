パンサー尾形「女性を喜ばせるには…」 持論展開も反論する後輩に激昂「奥さんをバカにするな！」

6月11日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回から引き続き、世の中の尽きない議論に決着をつける人気トークバトル企画「びちゃびちゃ論」が放送された。

既婚者である尾形貴弘（パンサー）は、セクシービデオの必要性を熱弁。ヒートアップするあまり、意見が異なる後輩に対してまさかの暴挙に…。

【映像】パンサー尾形、好きなセクシービデオを明かす「あれは名作ですよ！」

男性メンバーでの「びちゃびちゃ論」実施は1年ぶり。今回は尾形のほか、リリー（見取り図）、たくろう、マユリカ、みなみかわ、そしてラッパーの呂布カルマが参加し、2チームに分かれて、「一生見られなくなったら本当にイヤなのはセクシービデオorそれ以外の全動画」をテーマに討論を繰り広げた。

討論中に“賢者タイム”の話題になると、セクシービデオチームの尾形は「賢者タイムって何？」と1人だけ首を傾げ、周囲から説明されると「オレ全然ないわ」とポツリ。すると、それ以外の全動画チームのリリーから、「賢者タイムを知らなかったわけじゃないですか。ってなったら絶対それ以外の動画を見た（うえで勉強した）ほうがいい」と指摘されてしまう。

この意見に尾形は、「賢者タイムを知らなくても生きていけるし、女性を喜ばせるにはセクシービデオを見ていたほうがテクニックもついてくる」と反論。すると今度は中谷から、「もう喜ばせる必要なくないですか？もう奥様だけですし」とツッコまれた。

この意見に尾形は、「奥さん喜ばせないとヤバイけどね、家族として！」と語気を強め、なおも反論する中谷とリリーにコップの水をぶっかけ、「奥さんをバカにするな！」とピシャリ。

水を顔面から浴びた中谷は、「バカにしてないです…！」とだけなんとか言い返し、この光景を見ていたほかの参加者たちは、敵味方関係なく全員驚いていた。