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対人関係で「いちいちビクビクしてしまう」人が陥る罠…毒親育ちの深刻な後遺症とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が、『【真実】対人関係が怖い人は、親に「顔色うかがい」を強制教育されている【毒親育ちあるある】』と題した動画を公開した。動画では、大人になっても他人の機嫌にビクビクしてしまう原因が「脳内に住み着いている母親」にあると指摘し、そのメカニズムと具体的な対処法を解説している。



実家を出て物理的な距離を置いても、会社の上司や配偶者のちょっとした態度に過剰に反応し、自分の意見を言えずに悩む人は少なくない。木村氏はこの問題について、個人の性格ではなく「典型的な毒親育ちの後遺症」であると定義する。幼少期に親の機嫌をうかがい、怒らせないよう気配を消して生きてきた結果、他人の感情の変化を察知する能力が普通の人よりも何倍も成長してしまった背景があるという。



動画内で木村氏は、この心理状態を「虫歯を放置して悪化して神経まで到達しちゃった状態」と表現する。大人になっても、相手が不機嫌になるたびに「私が悪い」「私の責任」と自責の念に駆られるのは、無意識のうちに「毒親ルール」が発動しているためである。つまり、脳内に住み着いた母親の声に縛られ、人生の優先順位が「親や相手が1番で自分が2番」という状態に陥っていると語った。



この呪縛から逃れるためには、まずビクビクしている自分に気づく練習が必要である。相手が不機嫌になった際、「今ここは実家じゃない」「この人は母親じゃない」と自問し、客観的に観察する作業を繰り返せば、脳内の親を少しずつ追い出せると木村氏はアドバイスする。自分の人生の主役を取り戻すための第一歩として、今日から実践できる知恵が詰まった内容となっている。