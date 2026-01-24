もう食べた!?ほっかほっか亭冬の人気No.1メニュー｢牛すき焼弁当｣♡丼ぶりも新登場

ほっかほっか亭冬の人気No.1メニュー｢牛すき焼弁当｣は、食べたことはありますか。2025年1月15日からは15時までのランチタイム限定で｢牛すき焼丼｣も発売になりました。今回は2つとも実際に食べてみたので、感想も交えながら紹介していきます。お肉好きの方も大満足なお肉が1.5倍になる｢肉盛｣もあります。まだ食べたことがない方は、要チェックです！

ほっかほっか亭冬の人気No.1メニュー

ほっかほっか亭では、冬の人気No.1メニュー｢牛すき焼弁当｣と15時までのランチタイム限定で｢牛すき焼丼｣が発売中です。どちら冬にぴったりなメニューなので紹介していきます。

食べ応え抜群!牛すき焼弁当

｢牛すき焼弁当｣は、牛すき焼と生たまご、炊きたてのごはんがセットになったお弁当です。ボリュームもあるので、食べ応えも抜群です。

牛すき焼には、お豆腐や讃岐うどんも入っているので味がしみていておいしい!お肉好きの方も大満足なお肉が1.5倍になる｢肉盛｣もあるので、おすすめです。

牛すき焼弁当 940円(税込)

牛すき焼弁当(肉盛) 1,170円(税込)

また、牛すき焼だけを楽しみたいという方には｢牛すき焼おかず｣だけの販売もあります。

牛すき焼おかず 770円(税込)

牛すき焼おかず(肉盛) 1,000円(税込)

15時までのランチタイム限定!牛すき焼丼

2025年1月15日(木)から発売の新商品｢牛すき焼丼｣は、15時までのランチタイム限定販売商品です。ほっかほっか亭 冬の人気No.1メニューが、お手ごろ価格の丼ぶりになったのでランチにおすすめです。

やわらかい牛バラ肉は食べやすく、2種類のしょうゆをベースにしたシンプルな甘口の割下でごはんが進みます。お肉が1.5倍になる｢肉盛｣もあるので、がっつり食べたい人にもおすすめです。

牛すき焼丼 770円(税込)

牛すき焼丼(肉盛) 1,000円(税込)

※15時までの限定販売です。

※うどんはついていません。

※生たまごは別売り 80円(税込)

いかがでしたか。｢ぎゅ～すき♡｣と思わず抱きしめたくなるほどのおいしさ｢牛すき焼シリーズ｣。期間限定の商品なので、食べられるのは今だけ!まだ食べたことがない方は、ぜひ食べてみてくださいね。

取材協力/ほっかほっか亭