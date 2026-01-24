【小倉牝馬ステークス】下位人気もマーク必須！ 過去10年の傾向から見る人気と配当

過去10年の傾向【人気と配当】

改称前の愛知杯時代※を含めた16年以降で検証する。

①人気は［３・１・１・５］と半信半疑で、②人気［１・０・２・７］、③人気［１・１・０・８］と共に信頼度は今一つ。

一方、⑥～⑨人気で計６勝を挙げている点は特徴的で、下位人気もしっかりマークする必要がある。

馬連平均配当は７２４０円。馬連万馬券３回、３連単10万円オーバーが５回出現しており、波乱含みの一戦。

※24年まで愛知杯として施行。16～19、21～23年は中京。

過去10年の傾向【ステップ】

エリザベス女王杯組が［２・２・２・22］、秋華賞組が［２・０・０・10］。ＧⅠ組では他に天皇賞・秋をステップにした23年マリアエレーナの３着がある。

［２・２・０・12］のターコイズＳ組も好走率は高いが、21年を最後に低迷している点に注意。

また、格下の３勝クラス組［３・１・３・29］、２勝クラス組［０・２・０・11］も健闘しているあたりがハンデ戦らしい特徴といえる。

小倉牝馬ステークス 過去10年のデータ

