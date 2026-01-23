「正直足りない」冬のボーナス12万円、養育費に消える50代男性の嘆き

物価高が続く昨今、冬のボーナスは家計を支える生命線だ。埼玉県に住む50代男性（重機オペレーター／年収550万円）は、今冬の明細を見て確かな手応えを感じたという。

「今年の夏季は手取り48万円。今回の総支給額は約69万円で、手取りが55万円」

昨年の冬は「手取りで45万円」だったというから、10万円の増額だ。会社側からはあらかじめ「現状維持」と告げられていたようだが、蓋を開けてみれば嬉しい誤算だった。

「入社から3年経ち、評価をいただけたのかと納得しています」

と仕事の成果をかみしめていた。使い道は未定だという。（文：湊真智人）

額面34万円の男性「こんなもんだと思っています」

一方で、支給額を冷静に見つめる人もいる。東京都の50代男性（建築・土木技術職／年収550万円）は、「建物建設に必要な工事金額を算出する」積算業務に携わっている。

「今年の冬の賞与は額面でおよそ34万円でした」

基本給は「約38万円」、夏の賞与は「約40万円」、さらには決算賞与も「28万円」支給されたという。一見すると冬の額は控えめだが、年間を通じた支給回数やバランスを考え、男性は「こんなもんだと思っています」と淡々と綴っている。

同じ50代でも、置かれた環境で状況は一変する。厳しい懐事情を明かしたのは、大分県の50代男性（サービス・販売・外食／年収400万円）だ。以前はホテルに勤務していたが、現在は旅館に移って1年目。「施設のバーラウンジやレストランの接客サポート」を担当している。

「夏冬ともボーナス12万。ホテル時代と比べて低い」

転職1年目という事情はあるにせよ、かつての職場と比較して目減りした金額に落胆を隠せない。また金額面だけでなく、「休館日があるが自分の希望の日程ではなく、やや不満」と、働き方の自由度の低さにも悩まされている。

そして何より切実なのは、その使い道である。

「子どもたちの養育費での出費があるため、正直足りない」

教育費がかさむ世代にとって、12万円という額は生活を支えるにはあまりに心もとないのが現実だろう。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU