±¿Å¾·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¤äÃó¼Ö¤ÏÆñ¤·¤¤¡ª¡¡ÁÛÁü¤É¤ª¤ê¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î±¿Å¾¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿
ÁêÅö¤Ê¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¤¤È°·¤¨¤Ê¤¤¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÎÀ¤³¦
¡¡°ìÈÌ¤Ë¡Ö¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸£°ú¼«Æ°¼Ö¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï¸£°ú¤µ¤ì¤ë²ÙÂæÂ¦¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸£°ú¤¹¤ëÆ°ÎÏ¼ÖÉôÊ¬¤Ï¡Ö¥È¥é¥¯¥¿¡×¤È¤«¡Ö¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¥È¥é¥¯¥¿¤¬¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥¯¥¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡×¤È¸Æ¤Ö¤Î¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÊØµ¹¾å¡Ö¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡×¤ÈÉ½µ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆüËÜ¥È¥ì¥¯¥¹¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦NEXER¤¬¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î°õ¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ2025Ç¯9·î17Æü¡Á25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷953¿Í¤Î²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î±¿Å¾·Ð¸³¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î2.5%¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¸£°úÌÈµö¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê¼ÖÎ¾Áí½ÅÎÌ¤¬750Ô°Ê²¼¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò¸£°ú¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¸£°úÌÈµö¤¬ÉÔÍ×¡Ë¡£
¡¡±¿Å¾·Ð¸³¼Ô¤Ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î±¿Å¾¤ÇÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡¥Ð¥Ã¥¯¤äÃó¼Ö¤ÎÁàºî
¢¼ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¯»à³Ñ¤¬Â¿¤¤
£¥«¡¼¥Ö¤ä±¦º¸ÀÞ¤Î¼è¤ê²ó¤·
¡¡¤Î3¤Ä¤Ç87.5%¤òÀê¤á¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡¦¥Ð¥Ã¥¯¤ÎºÝ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤¬¾èÍÑ¼Ö¤ÈµÕ¡£
¡¦¼ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¯¡¢¸£°úÉô¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÁ´Ä¹¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°Õ¸«¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼ÆÃÍ¤ÎÁàºî¤ä¼ÖÎ¾´¶³Ð¤¬Æñ°×ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡±¿Å¾·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡Ö¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î±¿Å¾¤òÆñ¤·¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤«¡×¤È¤¿¤º¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â»×¤¦¡×¤È¡Ö¤ä¤ä»×¤¦¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ89%¤ËÃ£¤·¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤Ï1.5m¡ÊÁ´¹â¡Ë¡ß1.7m¡ÊÁ´Éý¡Ë¡ß4.0m¡ÊÁ´Ä¹¡ËÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç·¿¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤â2.0m¡ÊÁ´¹â¡Ë¡ß2.0m¡ÊÁ´Éý¡Ë¡ß5.0m¡ÊÁ´Ä¹¡Ë¤°¤é¤¤¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©Ë¡¾å¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤·¤ÇÁö¤ì¤ë¥Õ¥ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î¸Â³¦ÃÍ¤Ï¡¢3.8m¡ÊÁ´¹â¡Ë¡ß2.5m¡ÊÁ´Éý¡Ë¡ß18.0m¡ÊÁ´Ä¹¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ï¢·ëÉô¤ÏÆÃ¼ì¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¥×¥í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤Æ¤âÁà¤ì¤ëÂåÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î±¿Å¾¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡¦¾®¤Þ¤ï¤ê¤¬Íø¤«¤Ê¤µ¤½¤¦
¡¦Âç¤¤µ¤òÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¤
¡¦¼ÖÂÎ¤¬Ä¹¤¤
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢
¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥Õ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÝ¤¤¡Ê¥È¥ì¡¼¥é¡¼ÆÃÍ¤Î¸½¾Ý¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤È¥È¥ì¡¼¥é¡¼Éô¤ÎÏ¢·ë¾ì½ê¤òÄºÅÀ¤Ë¡Ö¤¯¡×¤Î»ú¤ËÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢Áà½ÄÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Ë
¡¦¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¤¾å¤ËÆâÎØº¹¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢±¦º¸ÀÞ¤¬Æñ¤·¤½¤¦
¡¦Ï¢·ëÉô¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¤ÎºÝ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤¬Æñ¤·¤½¤¦
¡¡¤Ê¤É¡¢Áàºî¤ä»à³Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥Õ¸½¾Ý°Ê³°¤Ë¤â¡¢
¡¦¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥¹¥¤¥ó¥°¸½¾Ý¡§¥¿¥¤¥ä¤¬¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬¿ÊÏ©¤Î³°Â¦¤ËÂç¤¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¸½¾Ý
¡¦¥×¥é¥¦¥¢¥¦¥È¸½¾Ý¡§Á°ÎØ¤¬¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÁàºî¤¬ÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¸½¾Ý
¡¦¥¹¥Í¡¼¥¥ó¥°¸½¾Ý¡§Ï¢·ëÉô¤¬¥Ø¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ê¤¬¤ê¡¢Áà½ÄÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÍ¤Î¸½¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡£·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ÎÄºÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÄ©Àï¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£