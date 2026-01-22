3月13日に公開されるティモシー・シャラメ主演映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』の日本版メインポスターが公開された。

A24が製作を手がけた本作は、1950年代のニューヨークを舞台に、実在の卓球選手マーティ・リーズマンの人生に着想を得た人間ドラマ。サフディ兄弟として弟のベニー・サフディとともに『アンカット・ダイヤモンド』などを手がけてきたジョシュ・サフディが単独で監督を務めた。

卓球の腕前はピカイチのマーティは、親戚の靴屋で働きながら、平凡で“クソみたいな”生活から脱却すべく、卓球の世界選手権へ挑戦する。ロンドンで日本選手に敗れたマーティは、次回日本で行われる世界選手権へ参加し、雪辱を果たすため、ありとあらゆる方法で資金を稼ごうとする。マーティはどんなに周りから馬鹿にされようとも、ルックス、トーク、そして卓球と持てる武器はすべて使い、“アメリカン・ドリーム”を追い求める。

主人公のマーティを演じるのは、『君の名前で僕を呼んで』『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』でアカデミー賞主演男優賞にノミネートされたシャラメ。本作の演技でクリティクス・チョイス・アワード主演男優賞を史上最年少で受賞し、第83回ゴールデングローブ賞でもミュージカル・コメディ部門の主演男優賞を史上最年少で受賞したほか、全米映画俳優組合賞（SAG）で主演男優賞にノミネート。三度目のアカデミー賞ノミネートにも期待がかかる。

公開された日本版メインポスターでは、センターにシャラメ演じるマーティが大きく配置されている。右肩に置かれているのは、作中でマーティが開発するオレンジボール。「夢は大きく 誰にも譲るな！」というコピーには、人生一発逆転を狙うマーティの野心が表現されている。

また、物語を彩る個性豊かなキャラクターも登場。マーティがお金を目的に粉をかける元有名女優のケイ（グウィネス・パルトロウ）、マーティの幼なじみで妊娠させてしまう不倫相手のレイチェル（オデッサ・アザイオン）、マーティの友人で一緒に卓球クラブでひと稼ぎに誘われるウォーリー（タイラ・ザ・クリエイター）、ケイの夫でペンメーカー「ロックウェル・インク」社長でもあるミルトン（ケビン・オレアリー）の姿が。東京2025 デフリンピック 卓球日本代表の川口功人（トヨタ自動車）が演じている日本人選手・エンドウも描かれている。

さらに、本作のムビチケ前売券が1月30日に発売されることが決定。ムビチケカードの特典として、日本版メインポスターにもあしらわれているオレンジのピンポン玉をモデルにした「“DREAM BIG”ピンポン玉ステッカー」が配布される。

（文＝リアルサウンド編集部）