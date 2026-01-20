おもちゃを直してもらった柴犬さんの反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万回再生を突破し、「えぐいくらい可愛い」「あどけない表情たまらない」「微笑ましくて笑ってしまいました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ボロボロになった『犬のおもちゃ』を修理→直した後、見せに行った結果…あまりにも尊い『表情』】

おもちゃがボロボロに…

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」の投稿主さんは、柴犬の『らんまる』くんの日常の姿を紹介しています。らんまるくんは、ゾウの形のおもちゃがお気に入りなのだそう。しかし、遊び過ぎてボロボロになってしまいました。

らんまるくんは、毎日おもちゃと格闘することにハマっており、激しい戦いの結果、おもちゃの縫い目が破れて綿が飛び出してしまったのでした。ボロボロのおもちゃを前に、とっても悲しそうならんまるくん…。そんならんまるくんのため、投稿主さんがおもちゃを修復することにしたそうです。

元の形に修復してみた

針と糸を使って、器用におもちゃを修復していく投稿主さん。らんまるくんは、その様子を静かに見守っていたといいます。修復には時間がかかったため、途中、眠気に負けて寝てしまう一幕も…。

そして、ついにおもちゃが元通りの形に！！らんまるくんにお披露目してみますが、始めはおもちゃをじっと見つめているだけだったそうです。投げてみても、困惑の表情で佇んだまま…。あまりにも綺麗に仕上がったので、理解が追いつかなかったのかもしれません。

可愛い反応にホッコリ♡

しかし、おもちゃを何度か投げてみると、やっとのことで目の前の状況を理解したようです。嬉しそうにおもちゃに駆け寄り、ブンブンと振り回して遊び始めたとか。急にテンションが上がってしまう姿が愛おしくてたまらない…♡

ちなみに、らんまるくんは、投げたおもちゃを口でキャッチすることができるといいます。おもちゃが投げられるのを待っているらんまるくんは、少女マンガのように目がキラキラになるそう。ときにはキャッチ失敗してしまうこともあるものの、おもちゃで遊ぶことが大好きならんまるくんなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「目を輝かせるとはまさにこのこと」「ほんと少女マンガみたい」「グルルルって言ってるのすらもかわいい」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」には、らんまるくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。