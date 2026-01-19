この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪・関西万博の最寄りだったOsaka Metro 中央線 夢洲駅（大阪市此花区）の構内で1月18日、eスポーツイベント「夢洲GAMER’S FES 2026 PLAYER’S TERMINAL」が開かれた。主催は大阪市高速電気軌道、南海電気鉄道。

同イベントは大阪府の後援のもと、Osaka Metroと南海電鉄が、大阪のさらなる成長と発展に向けた新たなスタートとなることを目指し、夢洲駅とeスポーツの2つの万博レガシーを組み合せて開催するもの。駅構内に設置された全長55メートルの大型LEDビジョンに、プレイヤーらの白熱したバトルを映しだすことにより、会場が一体となって盛り上がることができる空間を創出する。

オープニングセレモニーには、大阪市高速電気軌道の河井英明社長、吉村洋文大阪府知事らが登壇し、大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」も駆け付けた。

吉村知事は「この駅の55メートルの大きなビジョンを使って、eスポーツをする。これは素晴らしいことだと思います。夢洲には将来的にIRができる、そして万博の会場跡地に圧倒的なエンターテイメント空間、圧倒的な万博、レガシーを承継する空間ができる。そしてその入り口がまさにファーストパビリオンが夢洲駅になるわけです」とあいさつした。

