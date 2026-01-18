『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』入プレ第1弾詳細＆公開記念舞台挨拶LV発表！IMAX特典も
1月30日公開の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』入場者プレゼント第1弾と公開記念舞台挨拶の詳細が発表されました！
2021年6月に映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』第1章が劇場公開。ハードでリアリスティックな戦闘演出と、キャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼びました。その待望のシリーズ最新作、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が2026年1月30日(金)に公開されます。
1月30日(金)より配布となる1週目入場者プレゼントとしてキャラクターデザイン：恩田尚之氏描き下ろしイラストカードの配布が決定！ IMAX上映ではIMAX入場者特典A3ポスターを配布します。
また、1月31日(土)に新宿ピカデリーとグランドシネマサンシャイン 池袋にて、公開記念舞台挨拶の開催が決定しました。新宿ピカデリーでは全国ライブビューイングも実施します。
そのほか、劇場先行販売となるガンプラをはじめとする劇場物販情報や、劇場公開を記念した旧譜キャンペーンの詳細も公開しました。
公開1週目入場者プレゼント
1週目入場者プレゼントは、キャラクターデザイン：恩田尚之氏描き下ろしイラストカード。＜ハサウェイ＆ギギ＞と＜ケネス＆レーン＞の2種ランダムとなっています。
さらに、IMAXでの鑑賞者にはIMAX入場者特典A3ポスターを配布します。
■通常版1週目入場者プレゼント
キャラクターデザイン：恩田尚之 描き下ろしイラストカード
・2種ランダム（ハサウェイ＆ギギ、ケネス＆レーン）
■配布期間
2026年1月30日（金）〜2月5日（木）
■IMAX版入場者プレゼント
IMAX入場者特典A3ポスター
■配布期間
2026年1月30日（金）〜 ※無くなり次第配布終了
※IMAX上映のみで配布いたします。
※画像はイメージです。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※お一人様一回のご鑑賞につき、入場者プレゼントを1つお渡しします。
※通常の入場者プレゼントがある場合、合わせてのお渡しとなります。
※チケット購入特典ではございません。ご入場を伴わない配布はお断りさせて頂きます。
※特典制作段階で生じる微細なスレや色ムラ、納品配布時に生じる軽微なシワやキズなど、ビジュアルイメージを損なわない差異が理由による特典の返品交換はお受けできません。
※入場者プレゼントは非売品です。転売、内容の複写・複製・転用は一切禁止となります。
※劇場内での、特典の交換・譲渡・売買希望等、他のお客様へのご迷惑となるようなお声掛けはお控えください。
1月31日(土)新宿ピカデリーとグランドシネマサンシャイン 池袋にて公開記念舞台挨拶の開催
1月31日(土)に新宿ピカデリーとグランドシネマサンシャイン 池袋にて、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開記念舞台挨拶の開催が決定しました！
さらに新宿ピカデリーでは全国ライブビューイングも実施！ 舞台挨拶には、ハサウェイ・ノア役 小野賢章さん、ギギ・アンダルシア役 上田麗奈さん、ケネス・スレッグ役 諏訪部順一さん、レーン・エイム役 斉藤壮馬さん、村瀬修功監督、笠井圭介プロデューサーの登壇を予定しています。
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開記念舞台挨拶
≪新宿ピカデリー≫
【日時】2026年1月31日(土) 11:05の回 上映後舞台挨拶
【会場】新宿ピカデリー （東京都新宿区新宿3丁目15-15）
【登壇】小野賢章 上田麗奈 諏訪部順一 斉藤壮馬 村瀬修功監督 笠井圭介プロデューサー
※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。
※ライブビューイングの詳細は後日解禁いたします。
【チケット料金】3,000円（税込） ※別途各種手数料あり
※アップチャージシートをご購入の場合、別途追加料金があります。（AKRacing BOXシート：4,000円）
≪グランドシネマサンシャイン 池袋≫
【日時】2026年1月31日(土) 14:20の回 上映後舞台挨拶
【会場】グランドシネマサンシャイン 池袋 ※IMAXスクリーン
（東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋）
【登壇】小野賢章 上田麗奈 諏訪部順一 斉藤壮馬 村瀬修功監督 笠井圭介プロデューサー
※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。
【チケット料金】3,800円（税込） ※別途各種手数料あり
※スペシャルシートをご購入の場合、別途追加料金があります。（プレミアムクラス：5,300円※ミールクーポンを含みます）
【チケット販売】「チケットぴあ」にて販売
＜チケット販売詳細＞
【チケット販売】「チケットぴあ」
【枚数制限】
チケットぴあ先行(抽選)枚数制限：各公演 お一人様2枚まで
一般販売(先着)枚数制限：各公演 お一人様2枚まで
【チケット購入方法】
枚数制限：お一人様２枚まで
◆プレリザーブ（抽選）
こちらはプレイガイドの無料会員限定での受付となります。（システム：チケットぴあ）
※こちらの受付は先着ではなく、期間中に申し込んで頂いたお客様の中から抽選となります。
エントリー期間：1月18日（日）10：00〜1月25日（日）23：59
当落確認：1月26日（月）18：00以降
受付方法：WEBにて ≪https://w.pia.jp/t/sorceryofnymphcirce/≫（PC/スマホ）
決済方法：クレジットカード、後払い powered by atone
引取方法：店頭引取（セブン-イレブン、ファミリーマート）
枚数制限：1申込み２枚まで
手数料：別途ございます
◆一般販売（先着）
こちらはプレイガイドの無料会員限定での受付となります。（システム：チケットぴあ）
※限定数の販売ですので、無くなり次第終了となります。
受付期間：1月27日（火）10：00〜1月30日（金）16：00
受付方法：WEBにて ≪https://w.pia.jp/t/sorceryofnymphcirce/≫（PC/スマホ）
決済方法：クレジットカード、後払い powered by atone
引取方法：店頭引取（セブン-イレブン、ファミリーマート）
枚数制限：1申込み２枚まで
手数料：別途ございます
◆チケット購入に関するお問い合わせ
「チケットぴあ」HP（http://t.pia.jp/help/）
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開記念旧譜キャンペーン開催決定！
映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の劇場公開を記念し、期間中、機動戦士ガンダム関連Blu-ray＆DVD商品をお買い上げいただいた方へ、「L判イラストシート(4枚セット)」をプレゼントします！
■開催期間
2026年1月30日(金)〜特典がなくなり次第終了
■対象商品
機動戦士ガンダム関連Blu-ray＆DVD商品
■特典
L判イラストシート(4枚セット)
■対象店舗・A-on STORE
・A-on STORE プレミアムバンダイ
・アニメイト(池袋本店、秋葉原店、名古屋店、横浜ビブレ店、
大阪日本橋店、梅田店、新宿店、町田店、札幌
店、大宮店、仙台店、福岡パルコ店、渋谷店、広島店、天王寺
店、三宮店、新潟店、アニメイト通販)・HMV&BOOKS online
・Joshinディスクピア(Joshin webショップ 含む)
・タワーレコード オンライン（店舗対象外）
・ヨドバシカメラ ※ドットコム除く
・楽天ブックス
・WonderGOO ※一部店舗除く
※A-on STORE及びA-on STORE プレミアムバンダイでは、『
機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』Blu-ray
特装限定版 / Blu-ray 通常版 / 4K ULTRA HD Blu-ray / DVDが対
象商品となっております。
※特典は商品購入時にお渡しいたします。
※特典は無くなり次第、終了となります。
※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。
※店舗によって、対象商品の取り扱いが異なる場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。
＜STORY＞
U.C.0105、シャアの反乱から12年--。
圧政を強いる地球連邦政府に対し政府閣僚の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備をする中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。そして、ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。
＜STAFF＞
原作：富野由悠季／矢立 肇
監督：村瀬修功
脚本：むとうやすゆき
キャラクターデザイン：pablo uchida／恩田尚之／工原しげき
キャラクターデザイン原案：美樹本晴彦
メカニカルデザイン：カトキハジメ／山根公利／中谷誠一／玄馬宣彦
メカニカルデザイン原案：森木靖泰／藤田一己
美術設定：岡田有章
美術監督：大久保錦一
色彩設計：すずきたかこ／久保木裕一
ディスプレイデザイン：佐山善則
CGディレクター：増尾隆幸
撮影監督：大山佳久
特技監督：上遠野学
編集：今井大介
音響演出：笠松広司
録音演出：木村絵理子
音楽：澤野弘之
企画・制作：サンライズ
製作：バンダイナムコフィルムワークス
＜CAST＞
ハサウェイ・ノア：小野賢章、ギギ・アンダルシア：上田麗奈
ケネス・スレッグ：諏訪部順一、レーン・エイム：斉藤壮馬
ガウマン・ノビル：津田健次郎、ケリア・デース：早見沙織、イラム・マサム：武内駿輔 ほか
作品公式サイト：https://gundam-official.com/
作品公式X：https://x.com/gundam_hathaway