携帯電話サービス「povo2.0」の高速データ通信容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」の手順を簡略化！アプリから3タップで利用可能に
|高速データ通信容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」の利用手順が簡略化！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は16日、オンライン専用の携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）においてコンビニエンスストア「ローソン」などの特定の場所でもれなく高速データ通信容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」の利用手順を2026年1月16日（金）より3タップに簡略化するとお知らせしています。これにより、スマートフォン（スマホ）など向けアプリ「povo2.0」（以下、povo2.0アプリ）を起動し、特設バナーをクリックして「チャージ追加」を押せば良くなるとのこと。
なお、povo2.0アプリから「povo shop」にログインする場合にpovo2.0のアカウントでの2回目以降は認証ステップがスキップされます。またこの簡略化はpovo2.0アプリの最新バージョン（1.64.0以上）が必要で、既存の1.63.0以下のバージョンを利用している場合にはpovo2.0アプリの更新が必要となっています。その他、位置情報の利用が「許可」になっていない場合は利用できないほか、GPS非対応機種では利用できない場合があるのでご注意ください。
povo2.0は自分のライフスタイルに合わせてトッピングを自由に選択できる月額基本料0円から始められるオールトッピングな携帯電話サービスとして2021年9月より提供されており、月額基本料0円のベースプランを契約の上でさまざまな「データトッピング」や通話定額が利用できる「通話トッピング」などを組み合わせて利用します。
月額基本料0円でトッピングによる高速データ通信容量の追加（購入）などがない場合でも通信速度が送受信最大128kbpsに制限された状態でデータ通信が使え、通話も22円／30秒、SMSも送信は3.3円／通〜（受信は無料）で使えます。ただし、前述通りに長期間（180日間以上）トッピングの購入などがない場合は利用停止や契約解除となることがあるということです。
＜いつものデータトッピング＞
アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ツール
開発者：KDDI株式会社
バージョン：1.46.0-JP
Android 要件：Android 7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?hl=ja&id=com.kddi.kdla.jp
アプリ名：povo2.0アプリ
価格：無料
カテゴリー：ユーティリティ
開発者：KDDI CORPORATION
バージョン：1.46.0
互換性：iOS 13.0以降またはmacOS 11.0以降とApple M1以降のチップを搭載したMac、visionOS 1.0以降のApple Visionが必要です。
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1554037102?mt=8
記事執筆：memn0ck
