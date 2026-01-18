この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アラフィフ世代向けのプチプラファッション情報を発信するYouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が、「【価格破壊】10分の1の値段で発見！しまむらで「本命」そっくりさんをゲット。高見えすぎて震える…」と題した動画を公開しました。今回の主役は、しまむらで発見したという2,420円のカーディガン。約3万円の「本命」アイテムにそっくりだという一着の魅力を紹介しています。



動画で紹介されたのは「T3GブークレキモウCD」。ゆかりん氏は、あるブランドで約3万円の類似品を見かけて欲しいと思っていたところ、しまむらでこの商品を発見し即買いしたといいます。価格は約10分の1以下でありながら、高見えするデザインが特徴です。



このカーディガンは、上品なグレージュカラーの起毛素材で、しっかりとした厚手の生地感が魅力。高級感を演出する金ボタンはデザインのアクセントになっており、フェイクではなく実際に開閉できる仕様です。ゆかりん氏は「これがしまむらにあっていいんですか？」と、そのクオリティの高さに驚きを隠せない様子でした。



動画では、このカーディガンを使った2パターンのコーディネートを提案。タイトスカートと合わせたきれいめスタイルや、デニムとスニーカーでカジュアルダウンさせた着こなしを紹介し、着回し力の高さを証明しています。秋冬のコーディネートの幅を広げてくれる一着として、買い物の参考にしてみてはいかがでしょうか。