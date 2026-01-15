¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Çºî²È¤ÎRyota»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö¡Ø¤â¤¦²¿¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ù¿´¤¬¸Â³¦¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ6¤Ä¡¿ÀÕÇ¤¤òÊú¤¨ÄÙ¤ì¤ä¤¹¤¤¸¶°ø¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¿´¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ½èË¡¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇRyota»á¤Ï¡¢¿´¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¤­¤Ê¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö±£¤ìÈèÏ«¡×¤òµó¤²¤ë¡£¿ÈÂÎÅª¤ÊÈèÏ«¤È°ã¤¤¡¢Ç¾¤ÎÈèÏ«¤Ï¼«³Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£»á¤Ï¡ÖÇ¾¤ÎÈèÏ«¤Ï¡ØË°¤­¡Ù¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤¬¡¢Êó½·¤ä¾Î»¿¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ø¶½Ê³¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆËãáã¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¿´¿È¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë´í¸±À­¤òÀâ¤¤¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡×·¹¸þ¤â´í¸±¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈRyota»á¤Ï¸ì¤ë¡£»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò°ì¤Ä¤ÎÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤òÄó°Æ¡£¸Ä¿Í¤Î¥­¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤ä²ÈÄí¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÌò³ä¤ò°ì¿Í¤Ç´°àú¤Ë¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤ËRyota»á¤Ï¡¢¡ÖÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤ò°­¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡×²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¡ÖÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸Â¸ËÜÇ½Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢Á±°­¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÀïÎ¬ÅªÅ±Âà¡×¤ä¡ÖÊý¸þÅ¾´¹¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌµÍý¤Ê¤³¤È¤ËÂÑ¤¨¤¬¤Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£

ºÇ¸å¤ËRyota»á¤Ï¡¢¿´¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¿´¤¬´°Á´¤ËµñÀä¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤·¡¢µÙÂ©¤ä´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À­¤òÁÊ¤¨¤¿¡£

