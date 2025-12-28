先輩に告白したら速攻でフラ


【漫画】本編を読む

「センパイ好きです！付き合ってください！」「え、ムリ」。告白が秒で玉砕した理由は、センパイが幽霊だったから!? 今回は、ウエマツ七司さん(@uemt_74)の『幽霊男子に恋する系女子』を紹介するとともに、制作秘話など話を聞いた。

■「見た目の美しさと儚さ」に一目惚れした猪突猛進女子

幽霊男子に恋する系女子01


幽霊男子に恋する系女子02


幽霊男子に恋する系女子03


制作のきっかけは「好きな人に向かって猪突猛進系の女子が描きたかった」というウエマツさん。「センパイ好きです！付き合ってください！」と告白するものの、センパイが幽霊だったため「ムリ」と即答される主人公。「そんなの関係ねぇーーー!!」と叫ぶ彼女の、一目惚れした理由を伝えるのも152回目というエピソードからも、その猪突猛進ぶりが伝わってくる。

■「黒い靄(もや)」の正体は「運が悪くなる」瘴気!?

センパイは地縛霊。チャイムが鳴ると彼女は下校しなければいけないのだが、そんな彼女に黒い靄(もや)が見えるようになる。「この黒い霧は幽霊が出す瘴気のようなもので、ずっとセンパイと接しているので彼女に憑いてしまったのだと思います。幽霊がいると運が悪くなるみたいな感じです」とウエマツさんは解説する。

そのせいで、彼女の身に不幸が起きる。彼女にとってはセンパイに触ってもらえて一番うれしいシーンだが、コメント欄には、「幽霊の先輩に触れられたってことは、主人公がかなり死に近づいてたってことか？」という鋭い指摘があったという。

これに対しウエマツさんは、「鋭いコメントが多くて描いた甲斐がありますよね…！」と一言。さらに、「実は男の子の先輩は学校で死んだ地縛霊で本当は学校から出られないのですが、彼女に憑いた瘴気が道となって外に出れたという設定があります」と、漫画には描かれていない切ない設定を明かしてくれた。

取材協力：ウエマツ七司(@uemt_74)

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。