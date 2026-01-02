キュレルとUVセラムで叶える、ゆらがない潤い透明感スキンケア

乾燥や寒暖差、そして強まる紫外線。季節や環境の変化にさらされるたび、敏感にゆらぎやすい肌に悩んでいませんか。乾燥性敏感肌を考え続けてきたキュレルから、そんな日常の不安に寄り添う新作が登場します。角層深部*4までバリア機能を整える美容液と、紫外線から肌を守りながら潤いも与えるUVセラム。守るケアと育てるケアを両立し、毎日のスキンケアを心強い味方にしてくれる注目の2アイテムです♡

角層深部まで守るバリア美容液

『キュレル潤浸保湿角層深部バリア美容液』（医薬部外品）は、乾燥や寒暖差などの突発的な環境変化時にも肌荒れを防ぐために開発された美容液。

セラミド機能カプセルPlus7が保湿成分をすばやく角層のすみずみまで届け、潤いをキープします。

さらに、Curél初の有効成分GABOB8を配合した「深層*4バリアケア技術」により、外部刺激から肌を守り、透明感を支える潤い素肌へ導きます。

ウォーターベース設計で、べたつきにくくやさしい使い心地も魅力です。

*4 角層まで

潤い続く敏感肌UVセラム

『キュレル潤浸保湿スキンリペアUVセラム』は、セラミドケア*3＆UVバリア処方で、強力な紫外線と乾燥から肌を守る日やけ止め。

微細なUVカット成分を包み込んだセラムカプセルが、隙間のない均一な塗膜を形成し、SPF50PA+++の高い防御力を実現します。

紫外線吸収剤無配合のノンケミカル処方で、顔にもからだにも使用可能。化粧下地としても使え、洗浄料で落とせる手軽さも嬉しいポイントです。

*3 セラミドの働きを補い、潤いを与える

環境変化に負けない毎日ケア

美容液で角層深部*4からバリアを整え、UVセラムで日中の紫外線と乾燥をブロック。この2ステップを取り入れることで、ゆらぎやすい乾燥性敏感肌を一日中サポートします。

季節を問わず安定した肌状態を保ちたい方にこそ、セット使いがおすすめです。

*4 角層まで

守りながら育てる、キュレルの新提案

環境変化が激しい今の時代、敏感肌には“守る”だけでなく“整える”視点が欠かせません。

キュレルの新作美容液とUVセラムは、角層深部*4まで潤いを届け、紫外線や外的刺激から肌をガード。

毎日の積み重ねが、ゆらがない肌印象へとつながります。やさしさに包まれたケアで、自分の肌に自信が持てる毎日を始めてみて♪