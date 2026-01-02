今回は、子供たちに離婚の意思を伝えたら、意外な答えが返ってきたエピソードを紹介します。

子供の銀行口座から金を引き出し、キャバクラで遊ぶ夫…

「夫が単身赴任になりましたが、夫はあまり連絡をしてこず、家に帰ることも一切なく。ただ忙しいんだろうなと思い、そこまで気にしていませんでした。

そんなある日、子供名義の銀行口座から、30万引き出されていることに気付いたんです。で、後日夫はこのお金をキャバクラ代にあてたり、趣味のお金にあてていることが判明し、あきれて言葉が出ませんでした。どうやら夫は単身赴任先で遊びまくっているようです。

夫を問い詰めると『これぐらいいだろ？ 子供の金は親の金だ！』『単身赴任中ぐらい、俺の好きなようにさせてくれ』と言ってきて、またまたあきれましたが、夫は家族で暮らしていたときも自分の好きなようにしていましたし、育児や家事への協力は一切ありませんでした。

そこで夫との離婚を考え、子供たちに『パパとママ、離婚していい？』と聞いたんです。子供たちはパパっ子だったので反対されるだろうなと確信していましたが、『うん、別にいいよ』『パパはいなくていい』とあっさりしたもので、拍子抜けしてしまいました。

これから夫の離婚を進めていこうと思いますが、まずはその前に夫にそのことを伝えなくちゃいけないですね」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年2月）

▽ 旦那さんは妻に離婚の意思を告げられ、いったいどんな反応をするんでしょうか……。まぁでも旦那さんは友達に『ひとりの生活は自由で最高だ』『家に戻りたくない』なんて言っていたそうですから、別にいいのかもしれませんが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。