¥Þ¥óC¤Î¥»¥á¥Ë¥ç³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¡ª¡¡Ìó137²¯±ß¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹àÈ¯Æ°¤Ø¡Ä¥Ü¥Ö¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹°ÜÀÒ¡©

¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤Î³ÍÆÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£30Æü¡¢¡ØBBC¡Ù¤ä¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÃíÌÜ³ô¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥á¥Ë¥ç¤À¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È¤Î¥¯¥é¥Ö´Ö¸ò¾Ä¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó137²¯±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿·ÀÌó²ò½ü¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¿ôÆü´Ö¤Ç·ÀÌó¤ÎºÙÉô¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¤âµÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¡¢´°Á´¹ç°Õ´Ö¶á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤â¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¥»¥á¥Ë¥ç¤Î·ÀÌó¤Ï¤Û¤ÜÀ®Î©¤·¡¢ºÇ½ª¼êÂ³¤¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯´°Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È»ØÅ¦¡£°ÜÀÒÀ®Î©¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËÍÑ¤¤¤ë·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¡Öhere we go!¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î10Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥á¥Ë¥ç¤Ï3Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè20Àá¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¡¢7Æü¤ÎÂè21Àá¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼Àï¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î¥»¥á¥Ë¥ç¤Ï2017¡Ý18¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ý¡¼¥È¤ä¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯1·î¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£º¸±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¡ÊWG¡Ë¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»107»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·30¥´¡¼¥ë13¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â18»î¹ç¤Ç8¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥é¥Ö´Ö¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö¤ÎÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥é¥Ö´Ö¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£