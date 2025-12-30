¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯¤¬²÷µó¡ªLDK¤¬Ç§¤á¤¿¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é1°Ì
Ãå¤±¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤â¡¢¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê½÷À¤¿¤Á¤ÎÍýÁÛ¤Ë±þ¤¨¤ë°ìËç¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó³Î¤«¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊäÀ°²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¡ÖLiftMeUp¥Ö¥é¡×¤¬¡¢¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë½÷À»ï¡ØLDK¡Ù¤Î¡ÖLDK¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2025¡×¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥éÉôÌç¤ÇÂè1°Ì¤ò¼õ¾Þ¡£¥×¥í¤âÇ§¤á¤¿¼ÂÎÏ¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
LDK¤¬É¾²Á¤·¤¿ÊäÀ°ÎÏ¤È²÷Å¬¤µ
¡ÖLiftMeUp¥Ö¥é¡×¤Ï¡¢»°Êý¸þ¤«¤é¥Ð¥¹¥È¤ò»Ù¤¨¤ëÆÈ¼«¹½Â¤¤Ç¡¢¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ê¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë°ìËç¡£
¥«¥Ã¥×ÆâÂ¦¤Î¥Ñ¥ïー¥Í¥Ã¥È¤¬¥Ð¥¹¥È¤òÌµÍý¤Ê¤¯°ú¤¾å¤²¡¢Æ°¤¤¤Æ¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¤°ÂÄê´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÆ¹âÀß·×¤ÈÂÀ¤á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÏÆÆù¤¬Æ¨¤²¤Ë¤¯¤¯¸å¤í»Ñ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡£
Äù¤áÉÕ¤±´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÊäÀ°ÎÏ¤¬¹â¤¤ÅÀ¤¬¡¢LDK¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Äー¥Ï¥Ã¥Á¤Î¥Ù¥¹¥È¥é¥ó¥¸¥§¥êーAWARDÈ¯É½¡ªµ±¤¯¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤¿¤Á¤ò¤´¾Ò²ð♡
ÆÃµöµ»½Ñ¤¬À¸¤àÈþ¤·¤¤Î©ÂÎ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
ÆÃµöµ»½Ñ¡Ö°ú¤¾å¤²¥¢ー¥Á¥Ñ¥Í¥ë¡×(ÆÃµö:Âè7474014)¤òÆóËç¤Î¥âー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥µ¥ó¥É¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥ï¥¤¥äー¤Ê¤·¤Ç¤â´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò·ÁÀ®¡£
¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¶Á¤¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËU¥Ð¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÇØÃæ¤Î¤ªÆù¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ä¤Ä¡¢ÇØÃæ¤¬³«¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£
Á°Ãæ¿´¤Î¥«¥·¥å¥¯ー¥ë¤Ï²ÄÆ°¼°¤Ç¡¢ÂÎ·Á¤ä¥Ð¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤Ë½ÀÆð¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÈÆü¾ï»È¤¤¤Î¤·¤ä¤¹¤µ
·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥é¥Ã¥»¥ë¥ìー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦»Å¾å¤¬¤ê¡£
¥âー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È°ú¤¾å¤²¥ëー¥×¤¬¥Ð¥¹¥ÈÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢·Ú¤¤Ãå¤±¿´ÃÏ¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï\6,050(ÀÇ¹þ)¡¢¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥È¥°¥ìー¡¦¥«¥·¥¹¤Î3¿§Å¸³«¡£¥µ¥¤¥º¤ÏS～3L¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¡¢ÂÎ·Á¤òÌä¤ï¤ºÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¤ë°ìËç
¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ï¥é¥¯¤À¤±¤ì¤É¡¢ÊäÀ°ÎÏ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤¹¤Î¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¡ÖLiftMeUp¥Ö¥é¡×¤Ç¤¹¡£
LDK¤¬Ç§¤á¤¿³Î¤«¤ÊÊäÀ°ÎÏ¤È²÷Å¬¤ÊÃå¤±¿´ÃÏ¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥¤¥ó¥ÊーÁª¤Ó¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£
¤¤Á¤ó¤ÈÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤Âç¿Í½÷À¤Ë¤³¤½»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤°ìËç¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯°é¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡