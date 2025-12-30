´Ú¹ñÂåÉ½FW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬ºÆ¤ÓÀ¶¿å¤Ø¡¡Ä®ÅÄ¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡¡¡Ö°ìÅÙ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´üÂÔ¤ÈÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ä¡Ä¡×
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï30Æü¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é´Ú¹ñÂåÉ½FW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ë¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î1Æü¤«¤é2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ®ÅÄ¤È¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¸½ºß26ºÐ¤ÎÆ±Áª¼ê¤Ï2022Ç¯¤è¤êÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·J¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£À¶¿å¤Ç¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï46»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å2024Ç¯1·î¤ËÄ®ÅÄ¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÍâÇ¯´°Á´°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥ª¥»¥Õ¥ó¤Ç¤¹¡£ºÆ¤Ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Î·ë²Ì¤À¤±¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢½½Ê¬¤Ê¹×¸¥¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´üÂÔ¤ÈÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢³Ð¸ç¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤Þ¤¿Æ±Áª¼ê¤ÏÄ®ÅÄ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊÌ¤ì¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡ÖFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á³°¤ò´Þ¤áÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¤¤Ê³Ø¤Ó¤Î¤¢¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Õ¥ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¡¢¶¯¤¯í÷¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×