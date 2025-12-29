冬が迫ってきたので、飼い主さんは黒猫さんにマフラーをプレゼントすることに。マフラーを巻く猫さんの姿があまりにも可愛いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で4.2万回再生を突破し、「似合ってる～♡♡ 可愛い♡」「可愛すぎて変な声出た」「うちの子にもします」といったコメントが寄せられました。

【動画：寒さ対策万全な黒猫→『首に巻かれているもの』を見ると……尊い光景】

寒さ対策はお任せあれ

TikTokアカウント「【保護猫ベル】黒猫と暮らしてみた。」に投稿されたのは、寒さ対策が万全な黒猫の「ベル」ちゃんの様子。ベルちゃんは2024年9月生まれで、保護猫の女の子です。

そんなベルちゃんに、飼い主さんは赤色と白色のマフラーをプレゼントすることに。だんだんと寒くなってきましたが、ベルちゃんは飼い主さんから貰ったマフラーを装着して、寒さ対策も万全です！

寒さを防げるだけでなく、マフラーを身につけることで、ベルちゃんの可愛さもさらにレベルアップ。あまりにも可愛いマフラー姿のベルちゃんを見て、飼い主さんも思わず「可愛い…♡」と声が漏れてしまったといいます。マフラーがとっても似合っていて、本当に可愛いですね！

お留守番も頑張るにゃ！

そんなベルちゃんですが、飼い主さんいわく、とても甘えん坊なのだとか。アカウント内の別の投稿では、お留守番後のベルちゃんの様子が確認できますが、構ってアピール全開です！

飼い主さんと一緒に暮らし始めて半年が経っていない頃、ベルちゃんは8時間のお留守番ができるようになったそう。でも、1人で過ごす時間は寂しいのでしょう。飼い主さんが帰宅すると足に飛びついてきて、必死に甘えてきたそうです。

その様子は「1人で長い時間頑張ったにゃ！褒めて！」と言っているように見えたとのこと。そんな可愛い頑張ったアピールをされると、1秒でも早く飛んで帰りたくなっちゃいますね。

可愛すぎるベルちゃんに絶賛の声が多数！

ベルちゃんのマフラー姿も甘えん坊な姿もどちらも可愛いと、視聴者から大きな反響が寄せられることに。これから先もまだまだベルちゃんは、とびっきりの可愛い姿を見せてくれることでしょう！

記事冒頭でご紹介した投稿には、「かわいすぎぃぃぃぃ」「私の黒猫さんにも赤いマフラー買ってあげよっかな♡」「こりゃ心の声がでますわ（カワイイ）」「うちの黒猫にもこのマフラー買いましたが7kgのデカ猫には短かったです」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「【保護猫ベル】黒猫と暮らしてみた。」では、飼い主さんに保護されたばかりのベルちゃんの様子や最近の様子など、日常の可愛らしい姿が投稿されています。

ベルちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

