オリックス・福田周平外野手（３３）が、今季限りで現役を引退することが２８日、分かった。主に１番打者として２１、２２年のリーグ連覇に貢献。今後は野球界を一度離れ、新たなチャレンジをする予定だ。

今季限りでオリックスを退団した福田が、ユニホームを脱ぐことを決意した。１０月に来季の契約を結ばないことを通告され、ＮＰＢでの現役続行を強く希望。他球団から正式オファーは届かず、８年間のプロ野球生活に区切りをつけた。

「他球団からオファーをいただけなかったのは『福田周平』という選手の価値がないということ。もちろん悔しさはありますけど、現実はしっかり受け止めないといけない」。年をまたぐことなく、潔く決めた自身の引き際。間違いなく、記憶に残る名選手だった。

ＮＴＴ東日本から１７年のドラフト３位で入団。「一番の思い出は１年目のキャンプです。前日にユニホームを着て、鏡を見て…。本当に血が沸き上がりました」と記憶は強く残っている。プロ２年目の１９年に主将就任。ガッツあふれるプレーで花を咲かせていった。

２１年は主に１番打者として、２５年ぶりの優勝に貢献した。２２年９月３０日のロッテ戦（京セラＤ）では「サヨナラセーフティーバント」を成功。引き分け以下ならＶ逸という窮地を救い、リーグ連覇につなげた。地元・大阪出身の生え抜き。ファンの人気も高かった。

今季は背番号１を返上。６５番での復活はならず、２３試合の出場にとどまった。「監督時代からお世話になった福良ＧＭを始め、感謝しかありません。オリックスの選手でいられて、本当に良かったです」。今後は一度野球界を離れ、第二の人生をスタートさせる予定。黄金期を支えたリードオフマンが、太く短い物語を終えた。

◆福田 周平（ふくだ・しゅうへい）１９９２年８月８日、大阪府生まれ。３３歳。広陵から明大、ＮＴＴ東日本を経て、１７年のドラフト３位でオリックス入団。主将を務めた１９年に自己最多の３０盗塁。内野から外野転向２年目となった２２年にゴールデン・グラブ賞を獲得。通算成績は６７７試合で打率２割５分４厘、５本塁打、１４３打点、９０盗塁。１６７センチ、６５キロ。右投左打。既婚。