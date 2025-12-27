»Å»ö¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡ÄÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡©¡¡¥á¥ó¥¿¥ë°²½¤ò¾·¤¯¡ÈNG¹Ô°Ù¡É¤È¤Ï¡ÚÀº¿À²Ê°å¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÎ¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´üµÙ¤ß¤Ï´ðËÜÅª¤Ë»Å»ö¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¼«Í³¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤Ç¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¹Ô°Ù¤ä¡¢¿´¿È¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ë²á¤´¤¹ÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÀÃ«Ä®¥«¥ê¥¹¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë±¡Ä¹¤ÇÀº¿À²Ê°å¤Î¾¾ß·Èþ°¦¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×¡¡¤³¤ì¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë°²½¤ò¾·¤¯¡ÈNG¹Ô°Ù¡É¤Ç¤¹¡ª
Èè¤ì¤ò¤¿¤á¤¿¤Þ¤ÞÄ¹´üµÙ²Ë¤ËÆþ¤ë¤¿¤áÈèÏ«¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤»þ´ü
Q.Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾ß·¤µ¤ó¡ÖËÜÅö¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈÅß¤ÏÆü¾È»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£Æü¾È»þ´Ö¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥óÊ¬Èç¤¬¸º¾¯¤·¡¢Ìë¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ï¤½¤ÎÊÌÌ¾ÄÌ¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ë¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÞ¤¦¤ÄÅª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï¿çÌ²¤òÄ´À°¤·¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÌ²¤ê¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Áý²Ã¤Ë¤è¤êÊ¬Èç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤È¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤¬Íð¤ì¤Æ¿çÌ²¤Î¼Á¤¬°²½¤·¡¢½Å¤¤¡¢¤À¤ë¤¤¾õÂÖ¤¬ÆüÃæ¤âÂ³¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Î12·î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»ÕÁö¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÂçË»¤·¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»Å»ö¤Ç¤ÏÇ¯Ëö¤ÎÄù¤áÆü¤òÁ°¤ËÆü¡¹¤ä¤ë¤³¤È¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¤âÂ¿¤¤¤³¤Î»þ´ü¡¢ËºÇ¯²ñ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢µ¢¾Ê¤Î½àÈ÷¤ÈÂ³¤¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï²Ú¤ä¤°¤â¤Î¤ÎÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤¬ÉÕ¤±¤ÐÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡¢¿´¿È¶¦¤ËÍ¾Íµ¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÇ¯Ëö¤ÏÁí·è»»¤Î»þ´ü¡¢1Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤·¤ÆÍèÇ¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¿´ÍýÅª¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤·¤Æ½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶¯¤¤ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Û¤É¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¤Ä¤é¤¯´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÎ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ËÀº¿ÀÅª¤ÊÈè¤ì¤â²Ã¤ï¤ë¤ÈÍ¾·×¤Ë¶¯¤¤ÈèÏ«´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤è¤¦¤ä¤¯·Þ¤¨¤¿Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£µÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë´¶¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯µÙ¤ß¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¿©»ö¡¢³°½Ð¡¢Î¹¹Ô¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÈè¤ì¤òËº¤ì¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¡£Ç¯»Ï¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈµÙÆü¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Øµ¤»ý¤Á¤¬½Å¤¤¡Ù¡Øµ¤»ý¤Á¤¬ÄÀ¤à¡Ù¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏµÙÆü¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤âÌµ°Õ¼±¤Ë¡Ø¤³¤ÎµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Á¡¢¿´¿È¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆµÙ²Ë¸å¤ËÍ«Ýµ´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ø»Å»ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ø»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ï¡Ø¥Ý¥¹¥È¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡Ê¥Ý¥¹¥È¥Û¥ê¥Ç¡¼¥Ö¥ë¡¼¡Ë¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¹¥È¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤Ï°å³ØÅª¤ËÀµ¼°¤Ê¿ÇÃÇÌ¾¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÙ²ËÌÀ¤±¤äÄ¹´üµÙ²Ë¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Ð¤·¤Ð´¶¤¸¤ëÍ«Ýµ´¶¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°ìÈÌÅª¤Ë·Ð¸³¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¡ÊGW¡Ë¸å¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ê¤ÉÄ¹´üµÙ²Ë¤Î¸å¤Ë¤âÆ±¤¸¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÅß¾ì¤ÎÆÃÀ¤È¤·¤Æ¤¦¤Ä¤Î·¹¸þ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÈóÆü¾ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¤âÂ¿¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¿´¿È¤ÎÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ë·Þ¤¨¤ëÄ¹´üµÙ²Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎÎÏ¾ÃÌ×¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¡¢¿´ÍýÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¸å¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°ìÈÌÅª¤ËÍ«Ýµ´¶¤ò·Ð¸³¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
Q.¤Ç¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤¦¤Ä¤¬°²½¤·¤Æ¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹Ô°Ù¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹NG¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ß·¤µ¤ó¡ÖÄ¹´üµÙ¤ß¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤ÏNG¤Ç¤¹¡£À¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤Ï¿çÌ²¤Î¼Á¤ò°²½¤µ¤»¡¢´¶¾ðÅª¡¢Ç§ÃÎÅª¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÌë·¿¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ï¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤¹¤¬Ìë¹¹¤«¤·¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿°û¼ò¤Îµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤¬¤Á¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤¹¤¬¿¼¼ò¤ÏNG¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ï³Ú¤·¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Î¤¦¤Ä¤¦¤Ä¤È¤·¤¿µ¤Ê¬¤¬Ê¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤ÍÞ¤¦¤Ä¤äÉÔ°Â¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¤ªµÙ¤ß¤À¤«¤é¤È1Æü¤ò¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç²á¤´¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶ËÃ¼¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âNG¤Ç¤¹¡£ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤º¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
Q.Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä¹´üµÙ¤ßÃæ¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¤Ç¤¤ëÂÐºö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¾¾ß·¤µ¤ó¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤òÍð¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤³¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÍð¤ì¤µ¤»¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤¤¤¯¤Ä¤«Îã¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤´¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢£µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´³Ý¤±¤ë
½¢¿²»þ´Ö¡¢µ¯¾²»þ´Ö¤ò°ìÄê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤Ø¤«¤«¤ëÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢Í¾·×¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤òÍð¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Æü¸÷¤òÍá¤Ó¤ë
Æü¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤òÀµ¤·¤¤·Á¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°Õ¼±Åª¤ËÆü¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤ºµ¯¤¤¿¤éÄ«Æü¤òÍá¤Ó¡¢ÆüÃæ¤Ï²¿¤«¤òÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ³°¤Ë½Ð¤ÆÆü¸÷Íá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³°½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁëÊÕ¤Ç²á¤´¤·¡¢Æü¸÷¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¤â¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±¿Æ°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ÇÅ¬ÅÙ¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹
¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤Ë¤ÏÁ´¿È¤Î·ìÎ®¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ë±¿Æ°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤¬¤È¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Åß¾ì¤ÏÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îä¤¨¤Ï·ì´É¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¡¢·ìÎ®¤¬ÂÚ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç·ìÎ®¤Ï²þÁ±¤·¡¢¼«Î§¿À·Ð¤òÍð¤ì¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬Å¾´¹¤ä¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤¬À°¤¤¡¢ÎÉ¤¤¿çÌ²¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÆþÍá½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë
Ë»¤·¤¤¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤È¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë½¬´·¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ´Ö¤Ë³èÆ°¥â¡¼¥É¤Î¸ò´¶¿À·Ð¤«¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¤ÎÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢ÎÉ¤¤¿çÌ²¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Î§¿À·Ð¤ÎÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¿çÌ²´Ä¶¤ÎÄ´À°
¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆþÌ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Çµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤À¸³è´Ä¶¤È°Å¤¤¿çÌ²´Ä¶¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÊ¬¤±¡¢¿çÌ²»þ¤Ï¼¼Æâ¤Î¾ÈÌÀ¤ò¾Ã¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÍ¾·×¤Ê¸÷¤òÍá¤Ó¤º¡¢Ì²¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿²ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ç¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¹á¤ê¤Î¥¢¥í¥Þ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥à¡¼¥º¤Êµ¯¾²¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïµ¯¾²»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Á³¤ËÂÀÍÛ¸÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥Þ¡¼¼°¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢µ¯¾²»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¼¼²¹¡ÊÇ®¤¤¤È¤â´¨¤¤¤È¤â´¶¤¸¤Ê¤¤²¹ÅÙ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²÷Å¬¤Ê´Ä¶ºî¤ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î»þ´Ö¤ò¿çÌ²´Ä¶¤ÎÄ´À°¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÍ°ÕµÁ¤Ç¤¹¤Í¡£